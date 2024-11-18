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Ajda Pekkan kabul etmedi 5 milyonluk teklifi Nebahat Çehre kabul etti! Yıllara meydan okumasının sırrı çok basit

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 13:51
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Semiramis Pekkan ve Nebahat Çehre bir markanın reklam yüzü olacak. Ajda Pekkan yerine teklifi kabul eden Nebahat Çehre'nin alacağı ücret ise gündem oldu.

Ajda Pekkan kabul etmedi 5 milyonluk teklifi Nebahat Çehre kabul etti! Yıllara meydan okumasının sırrı çok basit

Güzel oyuncuların reklamlardan aldıkları ücretler sık sık gündeme geliyor. Ancak markalar her zaman genç isimleri kabul etmiyor.

Son olarak Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, 76 yaşındaki Semiramis Pekkan ile 80 yaşındaki Nebahat Çehre’ye bir kozmetik markasından teklif gitti.

İlk teklifin Ajda Pekkan’a gittiği iddia edilirken Ajda Pekkan teklifi kabul etmedi.

Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre ise markayla 5 milyon liralık anlaşma yaptı.

HK

NEBAHAT ÇEHRE'NİN GÜZELLİK SIRRI

80 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliğini sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmaya borçlu.

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Her gün aç karnına ılık limonlu su içen Nebahat Çehre, saat 19:00'dan sonra bir şey yememeye özen gösteriyor.

Tatlı isteğini yoğurdun içine az miktarda reçel dökerek bastırdığını belirten Çehre, günde 2 litre su içmeye de dikkat ediyor. Alkol ve sigara kullanmayan 80 yaşındaki yıldız, çay ve kahveyi şekersiz içerek formunu koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
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