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  4. Ajda Pekkan konser bitmeden salonu terk eden kardeşi Semiramis Pekkan'a kızdı! Konseri yarıda kesip...

Ajda Pekkan konser bitmeden salonu terk eden kardeşi Semiramis Pekkan'a kızdı! Konseri yarıda kesip...

07.08.2024 08:42
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.08.2024 08:42
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Geceye özel koreografi ve ışık gösterilerinin sunulduğu konserde beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Ajda Pekkan konser bitmeden salonu terk eden kardeşi Semiramis Pekkan'a sahnede fena patladı. Konseri yarıda kesip adeta isyan etti.

MYNET-Süperstar olarak anılan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava etkinlikleri kapsamında sahneye çıkarak sevenleriyle buluştu.

"Yakar Geçerim", "Vitrin", "Bir Günah Gibi" ve "Ya Sonra" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan izleyicisine keyif dolu bir gece yaşattı ancak konserin en coşkulu anlarında beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

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KONSER BİTMEDEN SALONU TERK ETTİ

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan her zamanki arkadaş grubuyla Süpersarı izlemeye gelenler arasındaydı. Semiramis Pekkan konserin en coşkulu anından arkadaşlarıyla birlikte Ajda Pekkan'ın göreceği şekilde konser alanını terk ederek kulise yöneldi.

Durumu gören Süperstar önce arkalarından seslendi, sonra zarif bir üslupla 'protokolden kalkılmayacağını bilmiyor musunuz? diyerek kalkan herkesi geri çağırdı.

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'GÖSTERMELİK GELMEYİN'

Semiramis Pekkan'ın yanındakiler geri döndü ama Semiramis Pekkan geri gelmedi. Süperstar sahnede 'bunu affetmeyeceğim, göstermelik gelmeyin' diyerek çok sinirlendi. Konserdeki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan Semiramis Pekkan
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