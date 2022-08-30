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Ajda Pekkan ve Cenk Eren'den o iddialara yanıt!

30.08.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süperstar Ajda Pekkan ve Cenk Eren Bodrum'da hayranlarıyla buluştu. Ajda Pekkan ile Cenk Eren'in Bodrum'daki konserleri sırasında sahne arkasında öpüştüğü iddia edildi. Pekkan da Eren de söz konusu iddiaları yalanladı.

Ajda Pekkan ve Cenk Eren'den o iddialara yanıt!

Bodrum'da sahne arkasında Cenk Eren ile öpüşürken görüntülenen Ajda Pekkan'dan açıklama geldi. Cenk Eren'in sahnesi bittikten sonra içeri girerken kendisinin de sahneye çıkmak üzere olduğunu belirten Pekkan, ünlü şarkıcının yalnızca ellerinden tutarak yanağından öptüğünü söyledi.

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"BENİM DOSTUM MENTORUMDUR"

Ajda Pekkan, "Cenk'in programı sona erdi. Onun ardından sahneye çıkacağım için kulis koridorunda karşılaştık. Elimden tutup yanaklarımdan öperek beni tebrik etti. Dudaklarımdan öpmedi" dedi. Cenk Eren de öpüşme iddiasını yalanlayarak "Ajda Pekkan, benim dostum, mentorumdur." ifadelerini kullandı.

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Ajda Pekkan Cenk Eren
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