Ajda Pekkan ve Cenk Eren'den o iddialara yanıt!

Bodrum'da sahne arkasında Cenk Eren ile öpüşürken görüntülenen Ajda Pekkan'dan açıklama geldi. Cenk Eren'in sahnesi bittikten sonra içeri girerken kendisinin de sahneye çıkmak üzere olduğunu belirten Pekkan, ünlü şarkıcının yalnızca ellerinden tutarak yanağından öptüğünü söyledi.

"BENİM DOSTUM MENTORUMDUR"

Ajda Pekkan, "Cenk'in programı sona erdi. Onun ardından sahneye çıkacağım için kulis koridorunda karşılaştık. Elimden tutup yanaklarımdan öperek beni tebrik etti. Dudaklarımdan öpmedi" dedi. Cenk Eren de öpüşme iddiasını yalanlayarak "Ajda Pekkan, benim dostum, mentorumdur." ifadelerini kullandı.



