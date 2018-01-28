Ajda Pekkan yeni mesleğiyle şaşırttı

Ajda Pekkan, Türkbükü-Yalıkavak civarında emlakçılığa soyundu.

Posta'nın haberine göre; Süperstar'ın, inşaat halindeki sitelerden daire ya da villa alıp dekore ettiği, sonra da sattığı öğrenildi. Yeni işinden iyi para kazanan 71 yaşındaki sanatçının en büyük yardımcının da kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Bülent Çavuşoğlu (50) olduğu belirtildi.

Ajda Pekkan 2014 yılında Bodrum-Türkbükü’nde 1,2 milyon euro’ya bir villa almış, sonra burayı satıp Bodrum Çamlıköy’den 2,5 milyon euro’ya villa almıştı.