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AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

18.04.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı projeyi duyurarak "İnşallah Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdelerle açıklayacak" dedi.

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 16.55'te başladı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız şehirleşme ve vatandaşlarımızın konut edinmesiyle yakından ilgileniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 81 ili kapsayan bir TOKİ sosyal konut projesi üzerine çalışıyor. İnşallah cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdelerle açıklayacak." açıklamasında bulundu.

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Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • En çok içimizi yakan, Filistin'deki Müslümanlara yönelik şiddettir. Bu saldırganlıkları şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

  • Türkiye kendini terörden korumak üzere meşru haklarını kullanarak Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Terör örgütünün hazırlıklarına imkan vermemek üzere yapılan bir harekâttır. BM'nin 51. maddesine dayanarak yüksek bir meşruiyetle terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz.

  • Bugünlerde normalleşmeyi daha çok yaşıyoruz. Eski halimize tam dönmedik ama oraya doğru ilerliyoruz. 804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmaması güzel bir olay. Bundan sonra Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara kademe kademe uyarak daha normal günlere ulaşmayı umuyoruz.

"BAKANLIĞIMIZ TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

  • Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planını açıklamıştı. Bu, Türkiye'nin nasıl bir oyun değiştirici, geleceğe hazırlanan bir ülke olduğunun yepyeni bir örneği.

  • Cumhurbaşkanımız şehirleşme ve vatandaşlarımızın konut edinmesiyle yakından ilgileniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 81 ili kapsayan bir TOKİ sosyal konut projesi üzerine çalışıyor. İnşallah cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdelerle açıklayacak.

'ÜÇÜNCÜ İTTİFAK' TARTIŞMASI

Bunu takip etmek AK Parti açısından herhangi bir şekilde tercih edilen, üzerinde durduğumuz bir konu değil. 'Altılı masa'dan biri çıkıp "Daha önce AK Parti'de görevi olanların burada yeri yok" gibi bir üslup kullanıyor. İttifakın içinde kaç ittifak olacağı, masaya kimin kimi ekleyip kimi çıkarmaya çalıştığı AK Parti'nin enerji harcaması gereken bir durum değil.

KARAMOLLAOĞLU'NUN 'SURİYE' AÇIKLAMASI

Çok büyük bir haksızlık. Kendi ülkesinin hükümetini şikayet eden, olmayan bir şeyi varmış gibi gösteren bir yaklaşım.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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