AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyl