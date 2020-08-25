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  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyl

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyl

ADANA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor."


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Fevzipaşa Eczanesi
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Fikir Eczanesi
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Ihlamur Eczanesi
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İlhan Eczanesi
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Karaisalı Eczanesi
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