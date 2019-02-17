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AK Partili adayı görünce, 'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip öyle bir şey yaptı ki...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şanlıurfa Taraftarlar Derneği´nde konuşurken bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi? Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" deyip, üstündeki kıyafeti yırttı.

AK Partili adayı görünce, 'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip öyle bir şey yaptı ki...

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Beyazgül ile beraberindeki AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, sarı-yeşilli taraftarlar tarafında davul- zurna ve meşaleli sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada taraftarlara hitap eden Beyazgül, kendisinin de Şanlıurfaspor taraftarı olduğunu söyledi. Taraftarların sık sık tezahüratlarla konuşmasını kestiğini Zeynel Abidin Beyazgül´ün yanına gelen bir taraftar, "Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi? Kurban olurum böyle başkana ne kadar da güzel konuşuyor" diyerek üstündeki kıyafeti yırttı. İsmi öğrenilemeyen taraftarı, Beyazgül sakinleştirdi. Beyazgül konuşmasını tamamlayarak dernekten ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Şanlıurfa yerel seçim

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
sınırsız şuursuzluk
yalaka malesef
Başkan da eşk değil ya seçilince kulüpten maaşa bağlar artık seni. Aferin otur 10
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