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AK Partili İskenderoğlu: "Artık Çanakkale uluslararası turizm acentelerinin ajandasında yer alacak"

23.03.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili İskenderoğlu: "Artık Çanakkale uluslararası turizm acentelerinin ajandasında yer alacak"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin, uluslararası turizm acentelerinin ajandasında yer alacağını söyledi.

İskenderoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün, aynı anda hüznün, gururun, heyecanın ve sevincin bir arada yaşandığı bir gün olduğunu anlattı.

Çanakkale'nin 18 Mart 2022'de büyük bir gurur ve heyecana ev sahipliği yaptığını, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının gerçekleştiğini anımsatan İskenderoğlu, Sultan 2. Abdülhamid'in 1879'da Çanakkale Boğazı'nda başlattığı köprü projesinin, o dönem hayata geçirilemediğini ifade etti.

İskenderoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü projesi gündeme geldiğinde, yine "hayal" diyenler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İhalesi yapıldığında 'yapamazlar' dediler. 2017'de temel attığımızda 'bunu gerçekleştiremeyeceksiniz, seçim vaadi' dediler ve elhamdülillah direklerimiz çıkmaya başladığında 'bunu bitiremeyeceksiniz' dediler. Köprü yapılmasın diye Çanakkale'de çalıştaylar düzenlediler, eylemler yaptılar. Büyük projeler hep bir hayalle başlar. O hayalin gerçeğe dönüşmesi için güçlü ve kararlı bir lidere, çalışkan kadrolara ve inanmış bir halka ihtiyaç vardı. 1915 Çanakkale Köprüsü bütün bunların ortak ürünüdür. Sadece boğaza bir gerdanlık değil, dünyanın yeni ticaret yolunun da açılışını yapmış bulunuyoruz."

Köprünün açıldığın günden bu güne binlerce kişinin yaşadığı mutluluğun, duyduğu heyecan ve gururun, ne kadar yerinde bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, "Artık Çanakkale tarımıyla turizmiyle, havanın koşullarına yenilmeyecek. Artık Çanakkale uluslararası turizm acentelerinin ajandasında yer alacak. Çanakkale'de gemi çalışmıyor diye domates, biber üreticimiz düşünmeyecek." ifadelerini kullandı.

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