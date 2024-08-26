AK Partili Özlem Zengin'den ezber bozan 'Dilruba' çıkışı: Tutuksuz yargılanmalı, kararı doğru bulmuyorum

Türkiye'deki Instagram yasağı kararına tepkisini sokak röportajında dile getiren Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümeti de sert şekilde eleştirmişti. Kayserilioğlu ayrıca "Sosyal medyayı kullanan influencer'lar var. Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" diyerek karara isyan etmişti.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN TAHLİYE

Bu sözlerinin ardından Kayserilioğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından gözaltına alınmıştı. Kayserilioğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden yurt dışına çıkış yasağı kondu, tahliye kararı verildi. Kayserilioğlu "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutuklu kalmaya devam etti.

AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN'DEN 'DİLRUBA' ÇIKIŞI

Kayserilioğlu'nun röportajı siyasetin gündemine de yansıdı. Muhalefet cephesi Kayserilioğlu'nun serbest kalmasını savundu. AK Parti'den de Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanmasını savunarak gündeme damga vurdu. Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Zengin şöyle konuştu:

"Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır. Kendisini dinledim. Kusura bakmasın ama, çıkınca telefonlaşalım, böyle cahil bir konuşma uzun zamandır dinlememiştim. Söylediği her cümle yanlış, tek tek düzeltmemiz lazım. Söylediği meseleyi hiç bilmiyor. Üstelik o kadar üst ifadeler kullanıyor ki enteresan bir tarzı var.

Ama ben diyorum ki tutuksuz yargılansın. Ciddi bir üslup sorunu var. Beni tebessüm ettirecek kadar bir cehalet var. Ama tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum."

"YİNE EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞİM"

Öte yandan Zengin "Bunu söylemekten hicap ediyorum ama ben sokağa çıktığımda çok alaka gören bir milletvekiliyim. Sürekli anketler yapılıyor, bu hafta da vardı, yine en beğenilen milletvekili seçilmişim. Kendi partimden ilk sırada seçilen milletvekiliyim" açıklamasıyla da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özlem Zengin bu ifadelerinin ardından sosyal medyanın gündemine yerleşti. Zengin, Twitter'da (X) trend topic listesine girdi.

ÖZGÜR ÖZEL DE 'SERBEST KALSIN' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di. Kayserilioğlu'nun sözlerini de eleştiren Özel şunları kaydetmişti:

"Elbette ki seçmenlerin siyasi tercihlerine hakaret, kimsenin tasvip edeceği bir tutum değildir. Ancak hiçbir vatandaşın kişisel düşüncelerini ifade ettiği bir meselenin tutuklama tedbirine kadar götürülmesi ölçüsüz, siyasi bir tutumdur. Öyle ki hepimizin gözü önünde, pek çok ağır suçu işleyenlerin, sırf birilerinin koruması altında olduğu için cezasız kaldığı ortamda, Dilruba’nın tutuklanmış olması kabul edilebilir değildir. Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır