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  4. AK Partili vekilin yakınlarının olduğu minibüs kaza yaptı! 2 ölü, 8 yaralı

AK Partili vekilin yakınlarının olduğu minibüs kaza yaptı! 2 ölü, 8 yaralı

25.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kontrolden çıkarak, takla atan minibüs, çeltik tarlasına yuvarlandı. Ters dönen araçtaki 30 yaşındaki Dilek Yılmaz ve 2 yaşındaki oğlu Furkan Ali hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Minibüstekilerin, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenildi.

AK Partili vekilin yakınlarının olduğu minibüs kaza yaptı! 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, Samsun- İstanbul D-100 yolunda, Kargı’ya bağlı Çeltiközü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Düzce'ye giden İ.A. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp takla atarak, yol kenarındaki çeltik tarlasına devrildi. Ters dönen araçtaki AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenilen 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü.

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Dilek Türkyılmaz ile oğlu Furkan Ali Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan M.A.'nın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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trafik kazası Çorum AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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