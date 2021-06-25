AK Partili vekilin yakınlarının olduğu minibüs kaza yaptı! 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, Samsun- İstanbul D-100 yolunda, Kargı’ya bağlı Çeltiközü mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Düzce'ye giden İ.A. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp takla atarak, yol kenarındaki çeltik tarlasına devrildi. Ters dönen araçtaki AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenilen 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü.

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Dilek Türkyılmaz ile oğlu Furkan Ali Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan M.A.'nın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

