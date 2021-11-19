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Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı! ''Gamzene göm beni''

19.11.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Ali Kemal karakteriyle akıllarda kalan ünlü oyuncu Ateş Fatih Uçan, Instagram hesabından paylaştığı öpüşme pozlarıyla dikkat çekti.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı! ''Gamzene göm beni''

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırttı.

Şefkat Tepe, Fatih Harbiye, Lise Defteri gibi pek çok projede rol alan ancak Akasya Durağı dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ateş Fatih Uçan, 2010 yılında Hülya Aksu ile dünyaevine girmişti.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı!

Ateş Fatih Uçan, Instagram hesabından eşiyle dudak dudağa pozlarını paylaşıyor.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı!

Sırtına eşi Hülya Aksu'nun adını dövme yaptıran oyuncu, ''Karımın adını kazıttım, karım için ölürüm, bir kelimesine dünyayı yakarım. Hülya'm benim, tatlı rüyam'' notunu düştü.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı!

Ateş Fatih Uçan'ın, eşiyle paylaştığı pozların altına düştüğü ''Kocan kurban olsun sana, gamzene göm beni'' ve ''Şerefine kurban olduğum asil karım'' gibi notları da dikkat çekti. Uçan'ın eşi Hülya Aksu ise mutluluklarına nazar değeceğinden endişelendiği ifade etti.

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı!

Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı!

ATEŞ FATİH UÇAN KİMDİR?

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon okuyan Uçan, 2000 yılında 'Dedelerimi Evlendirirken' projesiyle oyunculuğa adım attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu, Kim Milyoner Olmak İster ve Box'un Yıldızları gibi yarışmalara da katıldı.

Ateş Fatih Uçan'ın yer aldığı dizi ve filmler:

2015 - Uzaklarda Arama
2015 - Heredot Cevdet Saati
2015 - Avanak Dedektör
2013 - 2014 - Fatih-Harbiye
2010 - Şefkat Tepe
2008 - 2011 - Akasya Durağı
2007 - Boşanmak İstemiyorum
2003 - Lise Defteri
2000 - Dedelerimi Evlendirirken


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