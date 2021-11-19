Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan dudak dudağa pozlarını paylaştı! ''Gamzene göm beni''

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırttı.

Şefkat Tepe, Fatih Harbiye, Lise Defteri gibi pek çok projede rol alan ancak Akasya Durağı dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ateş Fatih Uçan, 2010 yılında Hülya Aksu ile dünyaevine girmişti.

Ateş Fatih Uçan, Instagram hesabından eşiyle dudak dudağa pozlarını paylaşıyor.

Sırtına eşi Hülya Aksu'nun adını dövme yaptıran oyuncu, ''Karımın adını kazıttım, karım için ölürüm, bir kelimesine dünyayı yakarım. Hülya'm benim, tatlı rüyam'' notunu düştü.

Ateş Fatih Uçan'ın, eşiyle paylaştığı pozların altına düştüğü ''Kocan kurban olsun sana, gamzene göm beni'' ve ''Şerefine kurban olduğum asil karım'' gibi notları da dikkat çekti. Uçan'ın eşi Hülya Aksu ise mutluluklarına nazar değeceğinden endişelendiği ifade etti.

ATEŞ FATİH UÇAN KİMDİR?

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon okuyan Uçan, 2000 yılında 'Dedelerimi Evlendirirken' projesiyle oyunculuğa adım attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu, Kim Milyoner Olmak İster ve Box'un Yıldızları gibi yarışmalara da katıldı.

Ateş Fatih Uçan'ın yer aldığı dizi ve filmler:

2015 - Uzaklarda Arama

2015 - Heredot Cevdet Saati

2015 - Avanak Dedektör

2013 - 2014 - Fatih-Harbiye

2010 - Şefkat Tepe

2008 - 2011 - Akasya Durağı

2007 - Boşanmak İstemiyorum

2003 - Lise Defteri

2000 - Dedelerimi Evlendirirken



