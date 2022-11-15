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  4. Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

15.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde ekrana gelen Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Gülbin' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Aslı Altaylar, adeta yıllara meydan okuyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu Aslı Altaylar, son haliyle ağızları açık bıraktı. Aslı Altaylar'ı görenler ''Yıllar seni teğet geçmiş'' demeden edemedi.

Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, Çiçek Taksi ve Yabancı Damat gibi dizilerde rol alsa da Akasya Durağı dizisi ile hafızalarda yer edindi.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ı son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Altaylar; Ayrılsak da Beraberiz, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Avrupa Yakası gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ı son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Şimdilerde 42 yaşında olan Aslı Altaylar, iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ı son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Aslı Altaylar'ın pozlarına ''Gülbin Yenge yaşlanmıyor'', ''Akasya Durağı'nın en ateşli oyuncusu'' ve ''Aman Sinan görmesin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ı son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Ayrıca Aslı Altaylar, meslektaşı Orhan Eşkin ile evli.

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ı son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ı son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı


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Aslı Altaylar akasya durağı

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