Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle şaşırttı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu Aslı Altaylar, son haliyle ağızları açık bıraktı. Aslı Altaylar'ı görenler ''Yıllar seni teğet geçmiş'' demeden edemedi.

Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, Çiçek Taksi ve Yabancı Damat gibi dizilerde rol alsa da Akasya Durağı dizisi ile hafızalarda yer edindi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Altaylar; Ayrılsak da Beraberiz, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Avrupa Yakası gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Şimdilerde 42 yaşında olan Aslı Altaylar, iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Aslı Altaylar'ın pozlarına ''Gülbin Yenge yaşlanmıyor'', ''Akasya Durağı'nın en ateşli oyuncusu'' ve ''Aman Sinan görmesin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Ayrıca Aslı Altaylar, meslektaşı Orhan Eşkin ile evli.



