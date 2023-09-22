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Akasya Durağı'nın Nurten'i Cansu Gültekin evlendi! Eşiyle dudak dudağa poz

22.09.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Nurten karakteriyle hafızalarımıza kazınan Cansu Gültekin bu dizinin ardından birçok projede yer aldı. Son hali ile zaman zaman gündem olan ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi. Cansu Gültekin bir süredir birlikte olduğu Mustafa Dincir ile evlendi. İşte dudak dudağa ilk poz...

Oyuncu kadrosunda; Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Nurten karakterine hayat veren Cansu Gültekin'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Dincir ile evlendi.

Temmuz ayında evlilik teklifi alan güzel oyuncu nikah karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin aşk dolu karelerine çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Cansu Gültekin 1

Cansu Gültekin, 16 Mayıs 1990 yılında İstanbulda dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Cansu Gültekin 2

Tiyatro karyerine İstanbul Devlet Tiyatroları’nda Kazım Akşar’ın yazıp yönettiği Güneş Batarken Bile Büyük adlı oyunda Bettina rolüyle, televizyon kariyerine ise 3 yaşında reklam filmlerinde oynayarak başladı.

Cansu Gültekin 3

Akasya Durağı, Kavak Yelleri, Baba Candır, Kertenkele Yeniden Doğuş, Masum Değiliz, Bir Umut Yeter ve Hekimoğlu gibi dizlerde rol alan Cansu Gültekin son olarak Sefirin Kızı dizisinde de rol aldı.

Cansu Gültekin 4

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