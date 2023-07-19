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Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş pozlarıyla olay oldu! Bakın kime benzetildi

19.07.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Zeyno karakteriyle büyük beğeni toplayan Sitare Akbaş sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla sık sık gündem oluyor. Değişimiyle çok konuşulan ünlü oyuncunun son hali bakın kime benzetildi...

Oyuncuları arasında Levent Ülgen, Zeki Alasya, Pelin Sönmez, Aslı Altaylar gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda taksici Seyit'in eşi Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş dizideki rolüyle büyük beğeni topladı.

Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan sonra 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Sitare Akbaş

Sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu son haliyle bir dönem aynı dizide rol aldığı ve son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'e benzetildi.

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Akbaş'ın son halini görenler; 'Aynı Hande Erçel olmuş', 'Hande Erçel sandım' gibi yorumlar yaptılar.

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Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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Kariyerine ilk adımını 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile attı.

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Asıl tanınmaya başlamasını 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile başladı.

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İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile attı. Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına döndü.

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2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterine hayat verdi.

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