Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan: Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'nin aramaması beni çok üzdü

Başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanmıştı. Armağan Çağlayan geçirdiği ameliyatın ardından ise, doktorunun uyarılarıyla YouTube kanalına veda etti. Ayvalık'ta evinde dinlenen ve tedavisine devam eden ünlü programcı, Twitter'dan yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.

"İNSAN KIRILIYOR"

Yaşadığı zorlu süreçte Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'nin kendisini aramamasına çok üzüldüğünü belirten Armağan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım…. Sonsuza dek … En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor"