Akciğer kanseriyle savaşan Billur Kalkavan'dan yeni haber: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor

Yaklaşık dört aydır akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan (59), sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Kalkavan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

HASTALIĞI ATLATIYORUM"

İyileşme sürecinde olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:



Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın. İkincisi; bu ayki Billur TV çekimlerimiz biraz gecikecek. Maalesef çünkü benim biraz daha hastanede kalmam gerekiyor. Onun için beni affedin. Ayın 3 gibi çekeceğiz yani en yakın zamanda yayında olacağız. Sizleri çok seviyorum, güzel enerjilerinizi almaya devam ediyorum. Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiyor. Çok çok teşekkürler.

