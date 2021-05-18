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Akciğer testi nasıl yapılır? Sosyal medyada gündem oldu

Seo Editör-4 Seo Editör-4
18.05.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yer alan "Akciğer testi" araştırılıyor. Günlerdir konuşulan Akciğerleriniz ne kadar güçlü? adlı videoda nefesin 1 dakika 10 saniye boyunca tutularak sağlık testi yapılıyor. Peki, sosyal medyada yer alan akciğerleriniz ne kadar güçlü? testi doğru mu? İşte, ayrıntılar...

Akciğer testi nasıl yapılır? Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyanın gündeminde yer alan Akciğerleriniz ne kadar güçlü? testi doğru mu sorusuna yanıt aranıyor. Nefesinizi 1 dakika 10 saniye tutabiliyorsanız "süper akciğerlere" sahipsiniz sonucu çıkarken, normal bir akciğer için bu süre 14 saniye olarak gösteriliyor. Güçlü akciğerlerde ise süre 35 saniyeyi buluyor. İşte, ayrıntılar...

SOSYAL MEDYADAKİ AKCİĞER TESTİ DOĞRU MU?

Prof. Muhammed Akkoyunlu bu tarz testlerin doğru olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir test değil. Nefes tutma daha çok bilişsel bir fonksiyon. Ne kadar konsantre olduğunuza bağlı bir durum. Ve ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz.

AKCİĞER GÜCÜNÜ DEĞERLENDİRMİYOR

Akciğerleri değerlendirme açısından herhangi bir değerlendirme olması söz konusu değil. Şunu bilmeliyiz akciğerler 27 yaşına kadar gelişim evresindedir. Bu çok önemli bir şey. Bu da gençler için bir fırsat sunuyor. Yani bu dönem içerisinde sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yaparlarsa farklılıklar gösterir. Bizim için en önemli egzersiz yürüyüştür.

AKCİĞERİN GÜÇLÜ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Bizim için en önemli testlerden bir tanesi 6 dakika yürüme testi. 6 dakika içinde ne kadar adım atabiliyorsanız, kaç metre gidebiliyorsanız akciğerleriniz o kadar iyi demektir. 500-550 metreden fazla tempolu yürüyebiliyorsanız akciğerleriniz sizin için yeterli manasına gelir. Yorulsanız bile aldığınız mesafe önemli. Yani akciğerlerinizi sizin hareketinize izin veriyorsa aslında problemi yoktur. Yani akciğer fonksiyonlarını yerine getiriyor. 55 yaş üstü için 550- 600 metre uygun, gençler için daha uzun metreler olabilir."

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