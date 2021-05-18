Akciğer testi nasıl yapılır? Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyanın gündeminde yer alan Akciğerleriniz ne kadar güçlü? testi doğru mu sorusuna yanıt aranıyor. Nefesinizi 1 dakika 10 saniye tutabiliyorsanız "süper akciğerlere" sahipsiniz sonucu çıkarken, normal bir akciğer için bu süre 14 saniye olarak gösteriliyor. Güçlü akciğerlerde ise süre 35 saniyeyi buluyor. İşte, ayrıntılar...

SOSYAL MEDYADAKİ AKCİĞER TESTİ DOĞRU MU?

Prof. Muhammed Akkoyunlu bu tarz testlerin doğru olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir test değil. Nefes tutma daha çok bilişsel bir fonksiyon. Ne kadar konsantre olduğunuza bağlı bir durum. Ve ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz.

AKCİĞER GÜCÜNÜ DEĞERLENDİRMİYOR

Akciğerleri değerlendirme açısından herhangi bir değerlendirme olması söz konusu değil. Şunu bilmeliyiz akciğerler 27 yaşına kadar gelişim evresindedir. Bu çok önemli bir şey. Bu da gençler için bir fırsat sunuyor. Yani bu dönem içerisinde sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yaparlarsa farklılıklar gösterir. Bizim için en önemli egzersiz yürüyüştür.