Akdeniz'de etkisini sürdürüyor: Harry Kasırgası limanları sular altında bıraktı!

Akdeniz’i etkisi altına alan Harry Kasırgası, İtalya’nın Sicilya Adası’nda büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle deniz seviyesi hızla yükselirken, dev dalgalar limanları ve kıyı yerleşimlerini saniyeler içinde bastı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sicilya’nın Lipari Adası’ndaki marinada beyaz köpüklerden oluşan dalgaların rıhtımları aşarak sokaklara dolduğu görüldü.
Yetkililer, kasırga nedeniyle Sicilya ve Sardinya genelinde kırmızı alarm ilan etti. Fırtınayla birlikte saatte 119 kilometreyi aşan rüzgarlar, 9 metreye varan dalgalar ve tehlikeli deniz taşkınları yaşandı.
Koşulların hızla kötüleşmesi üzerine Sivil Savunma ekipleri önlem amaçlı tahliye kararı aldı. Sicilya genelinde riskli bölgelerde yaşayan 190 kişi güvenli alanlara taşındı. Belediye başkanlarına ani sel ve deniz taşkını riskine karşı hızlı hareket etmeleri çağrısı yapıldı.
