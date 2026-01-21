Mynet Trend

Akdeniz'de etkisini sürdürüyor: Harry Kasırgası limanları sular altında bıraktı!

Akdeniz’de etkili olan Harry Kasırgası, Sicilya ve Sardinya’da hayatı felç etti. Saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarlar, 9 metreyi bulan dev dalgalar ve şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi, limanlar sular altında kaldı.

Çiğdem Sevinç

Akdeniz’i etkisi altına alan Harry Kasırgası, İtalya’nın Sicilya Adası’nda büyük yıkıma yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle deniz seviyesi hızla yükselirken, dev dalgalar limanları ve kıyı yerleşimlerini saniyeler içinde bastı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sicilya’nın Lipari Adası’ndaki marinada beyaz köpüklerden oluşan dalgaların rıhtımları aşarak sokaklara dolduğu görüldü.

Yetkililer, kasırga nedeniyle Sicilya ve Sardinya genelinde kırmızı alarm ilan etti. Fırtınayla birlikte saatte 119 kilometreyi aşan rüzgarlar, 9 metreye varan dalgalar ve tehlikeli deniz taşkınları yaşandı.

190 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Koşulların hızla kötüleşmesi üzerine Sivil Savunma ekipleri önlem amaçlı tahliye kararı aldı. Sicilya genelinde riskli bölgelerde yaşayan 190 kişi güvenli alanlara taşındı. Belediye başkanlarına ani sel ve deniz taşkını riskine karşı hızlı hareket etmeleri çağrısı yapıldı.

