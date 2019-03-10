Akdeniz'de görülen 'istilacı' aslan balığının eti tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nce ortaklaşa yürütülen BAYOM projesi kapsamında, aslan balığının etinin tanıtımı yapıldı. Aslan balığı etinin tanıtımına Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, uzmanlar ve konuklar katıldı. Enstitü tarafından yürütülen proje kapsamında yakalanan aslan balıkları, enstitünün mutfağında pişirildi ve konuklara ikram edildi.

"YAMYAM BİR YAŞAM SÜRER"



İlk kez aslan balığı yiyen konuklardan Hülya Özbek, "Tavuk tadındaydı. Enfes bir tadı var. İnşallah tezgahlarda da yerini alır, bu şekilde tüketebiliriz" dedi. Belçikalı Egied Berkür, "İlk kez bu balığı yedim. Çok nefisti. Bu balığı sevdim" diye konuştu. Projenin koordinatörü yüksek balıkçılık teknolojisi mühendisi Merve Karakuş da şöyle dedi:

"Aslan balıkları, ülkemize Süveyş Kanalı aracılığıyla geçmiştir. İstilacı bir türdür. Balık yumurtalarını, balık larvalarını tüketir. Hatta kendi yavrularını bile tüketerek kanibalist (yamyam) bir yaşam sürer. Aslında çok lezzetli bir balıktır. Korpit ailesinden gelmektedir. Sırtında ve karnında bulunan zehirli diken ışınları nedeniyle korkutucu görünse de dikkatli bir şekilde çıkarıldığında mutfaklarımızda kolaylıkla kendine yer bulur. Tavsiye diyorum. Oldukça da lezzetli bir türdür."