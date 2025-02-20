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Akdeniz'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy! İşte bilmedikleriniz

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
13.02.2025 18:30
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Ülkemizin kıyıları sadece deniz ve güneş tatili yapmak için tercih edilmez. Su altı dünyasını keşfetmek, doğa yürüyüşleri yapmak ve tarihi kalıntılar arasında yüzmek isteyenler için de ülkemizin kıyıları çoğunlukla tercih edilir. Bu açıdan kıyılarımız birçok farklı alternatif sunmaktadır. Akdeniz koyları da tertemiz denizi olan saklı güzellikleri keşfetmek isteyenler için adeta bir hazine olmaktadır.

Akdeniz'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy! İşte bilmedikleriniz

Doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Türkiye, dünyanın en özel yerlerinden biri olarak görülmektedir. Ülkemizde berrak denizi ve el değmemiş kıyılarıyla da keşfedilmeye değer birçok nokta bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları boyunca uzanan koylar arasında turistik ün kazanmış popüler noktalar dışında henüz keşfedilmemiş, adeta saklı yerler de vardır. Özellikle Akdeniz, engebeli kıyı şeridi boyunca gizlenen, yemyeşil ormanlarla çevrili ve turkuaz sularıyla diğerlerinden ayrılan koylarıyla ön plana çıkmaktadır. Bu koylardan bazıları yalnızca tekneyle ulaşılabildiğinden, doğayla baş başa kalmak isteyenler için tercih edilebilir noktalardır.

Akdeniz'de tertemiz denizi olan 5 saklı koy

Akdeniz kıyıları çeşitli koylara ev sahipliği yapmaktadır. Bu koylar genellikle doğanın ve tarihin iç içe geçtiği, çoğu zaman keşfedilmeyi bekleyen koylar olmaktadır. Bazı koylar da popüler tatil rotalarının dışında kalıp kalabalıktan uzak ve huzurlu bir deniz keyfi sunmaktadır.

Akdeniz’in saklı 5 koyuna şu şekilde örnek verilebilir:

Phaselis Koyu - Antalya

Phaselis Koyu, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlıdır. Phaselis Antik Kenti’nin içinde yer alan bu koy, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkar. Bu koyda deniz keyfi yapmanın yanı sıra tarihi bir geziye de çıkılabilir. Bu noktada Phaselis Koyu'nun denizinin masmavi olduğunu da belirtmek gerekir.

Porto Ceneviz Koyu - Kumluca, Antalya

Porto Ceneviz Koyu, şehrin yüksek temposundan uzaklaşmak isteyen kişiler için adeta bir kaçış noktasıdır. Akdeniz’in el değmemiş doğasını görmek isteyenler Porto Ceneviz Koyu'na gelebilir. Bu koy, Olimpos ve Adrasan arasında yer alır. Koyun çevresi sarp kayalıklarla çevrilidir. Bu yüzden güçlü rüzgarlardan korunmaktadır. Denizi adeta bir havuz gibi sakin ve durgundur.

Hidayet Koyu - Kaş, Antalya

Kaş’ın merkezine sadece birkaç kilometre mesafede olmasına rağmen fazla bilinmeyen bir yer olan Hidayet Koyu, özellikle berrak suyuyla öne çıkmaktadır. Koy, kalabalıktan uzakta ve doğayla iç içedir. Böyle bir deniz keyfi yaşamak isteyenler Hidayet Koyu'nu tercih edebilir.

Koyun en büyük özelliği ise deniz altı zenginliğidir. Deniz altındaki kayalık yapısı sayesinde şnorkel ve dalış yapmak için ideal bir ortama sahiptir.

Tisan Plajı - Silifke, Mersin

Tisan Plajı, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık beldesindedir. Akdeniz’in en etkileyici koylarından biri olmaktadır. Koyun yarımada üzerinde yer alması, buraya önemli bir coğrafi yapı kazandırmaktadır. Ayrıca, Tisan Plajındaki deniz tropikal mavi tonlarıyla ünlüdür. Bu açıdan Maldivler’i andırır. Denizi oldukça sığ ve dalgasız olduğu için bilhassa çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için idealdir. Bölgenin en büyük avantajlarından biri de su altı yaşamının zenginliği olarak bilinmektedir. Su altına dalış yaparken denizin dibindeki balıkları izlemek isteyenler için güzel bir ortam sunmaktadır.

Yumurtalık Plajı - Yumurtalık, Adana

Yumurtalık Plajı, Akdeniz’in en sakin kıyılarından biri olmaktadır. Altın sarısı ince kumları ve geniş sahili ile öne çıkar. Yaz aylarında bile kalabalık olmaması önemli bir avantajdır. Bu sayede kalabalıktan uzakta dinlenmek ve doğayla iç içe olmak isteyenler için ideal bir tatil alternatifidir. Plajın denizi genellikle dalgasız ve sığ bir yapıya sahiptir. Bu da en büyük avantajlarından biridir. Çünkü bu sayede özellikle çocuklu aileler için güvenlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz deniz
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