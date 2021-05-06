‘Akdeniz’in Sibiryası’ olarak isimlendirilen Berit Dağı, görenleri kendisine hayran bırakıyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bulunan Berit Dağı, 3.05 metre yüksekliğiyle ihtişamlı bir görüntü sunuyor. Kıvrım dağları ve buzul döneminden kalan buz yalaklarıyla dağ, turistlerin en sık ziyaret ettiği yerden biri olarak kabul ediliyor.
Uzun yıllardan bu yana bu bölgede bulunduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Göksun doğa harikası bir yer. Berit Dağı ihtişamlı görüntüsü ile hayran bırakıyor. Kışın bir iki metre kar yağıyor. Gelinlik gibi beyaza bürünür. Mayıs ayına kadar kar erimez ve ilkbahar da ise çok sayıda çiçek çeşidine ev sahipliği yapar. Doğa severleri, dağcıları ve fotoğraf sanatçılarını buraya bekliyorum" dedi.
Her yıl Berit Dağı’na yaz ve kış tırmanışlar yaptıklarını söyleyen Kahramanmaraş Berit Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz ise, "Kışın yaptığımız tırmanışı ulusal bazda düzenliyoruz. Türkiye genelinde bu tırmanışa profesyonel dağcılar davet ediliyor. Berit Dağı dağcılık sporu açısından hem kış hem yaz tırmanışları açısından 3050 metre yükseltisiyle dağcılık camiasında tercih ediliyor. Berit Dağı bir çok dağcılık kulüplerinin yıllık tırmanış faaliyetlerinde yer alan bir konuma sahip" ifadesini kullandı.
Keçilerini otlatmaya çıkaran çobanlardan Hüseyin Gürbüz, yaptığı açıklamada, günlerinin, hayvanları dağa getirip onların karınlarını doyurmakla geçtiğini belirtti.
Bahar gelmesine rağmen Berit Dağı'nda hemen her yerin karla kaplı olduğuna dikkati çeken Gürbüz, buralardan kar ve soğuk havanın eksik olmadığını söyledi. Sürüyle kilometrelerce kar üstünde yürüyerek her gün yiyecek bulmak için dağlarda akşam ettiklerini ifade eden Gürbüz, “Burası 'Akdeniz'in Sibiryası', Kahramanmaraş'ın en yükseği Berit Dağı. Buranın karı hiç eksik olmaz. Yaklaşık 3 metreye kadar kar olur. Çok şiddetli soğukları vardır. Çobanlar bu zorlu şartlarda hayvanlarını otlatmaya çalışır. Kilometrelerce karlar üstünde sürüyle yol yürüyoruz. Hayvanlara bu dönemde karın içinde ardıç ve geven denilen bitkileri ve doğada yeni yeşeren otlardan yediriyoruz” dedi.
(İHA)
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