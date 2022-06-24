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  4. Akılalmaz hata! Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Akılalmaz hata! Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

24.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya’da bir hastanede yaşanan bir olaya akıllara durgunluk verdi. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran ismi açıklanmayan bir hasta tedavi olmak için ameliyata alındı. Doktorlar ameliyat sırasında yanlışlıkla hastanın sağlam gözünü çıkarttı. Ameliyatın sonrasında kör olduğunu fark eden hasta psikolojik destek görmeye başladı.

Akılalmaz hata! Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Slovakya'nın TASR haber ajansına göre, Bratislava Üniversite Hastanesi’nde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Görme kaybı yaşadığı için tedavi olmak adına hastaneye gelen hasta, ameliyata alındı ve hayatının en büyük şokunu yaşadı. Ameliyat sırasında doktorlar arasında bir anlaşmazlık çıktı ve hastanın sağlam olan gözü hasarlı kabul edilerek yerinden çıkartıldı. Ameliyatın ardından hastanın uyanmasıyla korkunç olay gün yüzüne çıktı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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The Mirros’un haberine göre, Bratislava Üniversite Hastanesi sözcüsü söz konusu doktorun artık hasta görmediğini ve görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Slovakya sağlık denetim otoritesi olaya ilişkin soruşturma başlatarak söz konusu hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı.

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