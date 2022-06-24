Kadın fotoğrafçı Nuri Margui, dengesini kaybetti! Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

La Liga’da performans gösteren Katalan ekibi Girona’nın takım otobüsü facianın eşiğinden dönülen anlara sahne oldu. Takım fotoğrafçısı Nuri Margui, Gorina’ya yeni transfer olan futbolcularının fotoğraflarını çekmek için şehir turuna katıldı.

Üzeri açık takım otobüsünde fotoğraf çektiği sırada Margui’nin dengesi yol kenarındaki bir ağaç nedeniyle bozuldu. Takım otobüsünün kenarına tutulan kadın birkaç dakika boyunca havada asılı kaldı. O anlar kameralara yansırken kadının yardımına futbolcular ve takım personeli koştu.

SON ANDA KURTARILDI

Dakikalarca takım otobüsünün arkasında asılı duran Margui, çalışanların yardımı sayesinde otobüse geri çekildi. Yerel haber sitesi Pau Villafane tarafından paylaşılan görüntülerde Girona’nın resmi fotoğrafçısının tehlikeli durumu kıl payı atlattığı gösterildi.



