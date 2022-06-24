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Kadın fotoğrafçı Nuri Margui, dengesini kaybetti! Takım otobüsünden düşmekten son anda kurtuldu

24.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga’da boy gösteren Girona futbol takımının fotoğrafçısı Nuri Margui, yeni transfer olan oyuncularının defans oyuncusu Arnau Martinez ile fotoğraflarını çekmek isterken bir anda dengesini kaybetti. Üstü açık takım otobüsünden düşen kadını son anda futbolcular ve takım personeli kurtardı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

La Liga’da performans gösteren Katalan ekibi Girona’nın takım otobüsü facianın eşiğinden dönülen anlara sahne oldu. Takım fotoğrafçısı Nuri Margui, Gorina’ya yeni transfer olan futbolcularının fotoğraflarını çekmek için şehir turuna katıldı.

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Üzeri açık takım otobüsünde fotoğraf çektiği sırada Margui’nin dengesi yol kenarındaki bir ağaç nedeniyle bozuldu. Takım otobüsünün kenarına tutulan kadın birkaç dakika boyunca havada asılı kaldı. O anlar kameralara yansırken kadının yardımına futbolcular ve takım personeli koştu.

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SON ANDA KURTARILDI

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Dakikalarca takım otobüsünün arkasında asılı duran Margui, çalışanların yardımı sayesinde otobüse geri çekildi. Yerel haber sitesi Pau Villafane tarafından paylaşılan görüntülerde Girona’nın resmi fotoğrafçısının tehlikeli durumu kıl payı atlattığı gösterildi.

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