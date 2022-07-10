Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çalmak istedi, anne kaputa çıkarak durdurmaya çalıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletine bağlı Hobbs bölgesinde bir hırsızlık olayı ülkenin gündemine yerleşti. Trafik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Regina Castillo isimli bir kadın, içinde 6 ve 11 yaşlarında iki küçük çocuğun bulunduğu arabayı park halindeyken çaldı. Arabasının çalındığını anlayan anne koşarak kaputa atladı ancak hırsızı durdurmayı başaramadı. Polis olay yerine gelmesinden sonra arabanın izine düşen emniyet güçleri, hırsızın çocukları bir kavşakta bırakarak arabayla uzaklaştığını fark etti.

KISKIVRAK YAKALANDI

İsmi Regina Castillo olarak açıklanan zanlı tarafından çalınan araba olay yerinin birkaç sokak ötesinde terk edilmiş halde bulundu. Polislerden yaya olarak kaçmaya devam eden Castillo ise, bir yerleşim bölgesinde bir kamyonetin arkasına saklanırken bulundu.

Olaydan sonra Castillo, bir motorlu taşıtı yasadışı olarak almak, bir kolluk görevlisinden kaçmak, iki kez çocuk istismarı, bir memura direnmek/kaçmak veya bir memuru engellemekle suçlandı. Çocuklar, hastanede tedavi edildikten sonra annelerine tekrar kavuştu.



