İngiltere'nin eski futbol yıldızı Matt Le Tissier, oğlu ve gelinin cinsel içerikli fotoğraflarını görünce resti çekti

İngiltere’nin futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Matt Le Tissier, oğlu ve gelinin cinsel içerikli yayınlar yapan bir sosyal medya uygulamasına kayıtlı olduğunu öğrenince sert bir tepki verdi. İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Alex ve Mitch, internet üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satma fikrinin aile içinde hoş karşılanmadığını ve babasının paylaşımlarını gördüğünde kendisiyle bütün iletişimini kestiğini söyledi.

“BU ÜZÜCÜ”

Dört çocuk sahibi olan Alex, ailesiyle arasındaki bağın bir anda bozulduğunu dile getirerek, “Artık onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Babam başta olmak üzere ailemden herhangi biriyle görüşmeyeli bir yıldan fazla oldu. İş fikrimizi iyi karşılamadılar. Kararımıza katılmamalarını bekliyordum ama kararın bize ait olduğunu kabul edecek kadar açık fikirli olmalarını umardım. Bu üzücü” dedi.

Ayda 5.000 sterline kadar para biriktirdiğini söyleyen eski mağaza müdürü Alex, yeni işinin hem kendisi hem de eşi için yeni fırsatlar açtığını söyledi. Kısa sürede takipçi kitlesinin arttığını dile getiren ikili aylık kazançlarının onları mutlu ettiğini söyledi.



