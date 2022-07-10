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İngiltere'nin eski futbol yıldızı Matt Le Tissier, oğlu ve gelinin cinsel içerikli fotoğraflarını görünce resti çekti

10.07.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 yaşındaki eski Premier Lig yıldızı Matt Le Tissier, oğlu ve gelini internet üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak gelir ettiği bir sitede görünce duruma tepkisi kalamadı. Gelini ve oğlunu onaylamadığını dile getiren Tissier, ikisiyle de konuşmayı bıraktı. Babasının tepkisinin kendilerini üzdüğünü dile getiren oğul Alex aile içinde büyük çatlakların yaşandığını söyledi.

İngiltere'nin eski futbol yıldızı Matt Le Tissier, oğlu ve gelinin cinsel içerikli fotoğraflarını görünce resti çekti

İngiltere’nin futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Matt Le Tissier, oğlu ve gelinin cinsel içerikli yayınlar yapan bir sosyal medya uygulamasına kayıtlı olduğunu öğrenince sert bir tepki verdi. İngiltere’de yaşayan 30 yaşındaki Alex ve Mitch, internet üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satma fikrinin aile içinde hoş karşılanmadığını ve babasının paylaşımlarını gördüğünde kendisiyle bütün iletişimini kestiğini söyledi.

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“BU ÜZÜCÜ”

Dört çocuk sahibi olan Alex, ailesiyle arasındaki bağın bir anda bozulduğunu dile getirerek, “Artık onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Babam başta olmak üzere ailemden herhangi biriyle görüşmeyeli bir yıldan fazla oldu. İş fikrimizi iyi karşılamadılar. Kararımıza katılmamalarını bekliyordum ama kararın bize ait olduğunu kabul edecek kadar açık fikirli olmalarını umardım. Bu üzücü” dedi.

Ayda 5.000 sterline kadar para biriktirdiğini söyleyen eski mağaza müdürü Alex, yeni işinin hem kendisi hem de eşi için yeni fırsatlar açtığını söyledi. Kısa sürede takipçi kitlesinin arttığını dile getiren ikili aylık kazançlarının onları mutlu ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Cinsellik
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