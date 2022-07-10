Güney Afrika’da barda düzenlenen silahlı saldırı dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir barda kimliği henüz belirlenemeyen bir grup silahlı saldırgan dehşeti yaşattı. Saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı ve yaralananlardan 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

OLAY HÂLÂ ARAŞTIRILIYOR

Gauteng Polis Komiseri Elias Mawela , “Olay yerine giden ilk polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda insanların eğlendiği bir barda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganların rastgele ateş açtığı anlaşıldı. Ardarda gelen birden fazla silah sesinden sonra bardaki müşteriler büyük bir korku ve panikle kaçmaya çalıştı. Saldırının gerekçesine dair henüz ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz” açıklaması yaptı.



