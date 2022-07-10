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Güney Afrika’da barda düzenlenen silahlı saldırı dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

10.07.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri olan Johannesburg’ta gece yarısından hemen sonra bir grup silahlı adam bara girerek rastgele ateş açmaya başladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde dehşet anbean gösterildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir barda kimliği henüz belirlenemeyen bir grup silahlı saldırgan dehşeti yaşattı. Saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı ve yaralananlardan 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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OLAY HÂLÂ ARAŞTIRILIYOR

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Gauteng Polis Komiseri Elias Mawela , “Olay yerine giden ilk polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda insanların eğlendiği bir barda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganların rastgele ateş açtığı anlaşıldı. Ardarda gelen birden fazla silah sesinden sonra bardaki müşteriler büyük bir korku ve panikle kaçmaya çalıştı. Saldırının gerekçesine dair henüz ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz” açıklaması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
güney afrika saldırı
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