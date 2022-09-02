Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Akılalmaz ihmâlkarlık! 7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu, tüm gün kilitli kalınca havasızlıktan öldü

Akılalmaz ihmâlkarlık! 7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu, tüm gün kilitli kalınca havasızlıktan öldü

02.09.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın Chon Buri eyaletinde 7 yaşındaki Nong Ji Hoon isimli bir çocuk okul servisinde unutuldu. Öğretmenleri durumu fark edinceye kadar okul servisinde tüm gün kilitli kalan talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Öğretmenleri okul servisinin kapısını açtığında Hoon’u bilincini kaybetmiş ve ağzından kanlar akarken buldu.

Akılalmaz ihmâlkarlık! 7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu, tüm gün kilitli kalınca havasızlıktan öldü

Tayland’ın Chon Buri eyaletinde 7 yaşındaki Nong Ji Hoon isimli bir çocuk ailesi tarafından okula gitmek üzere servise bindirildi. Okul servisinde cam kenarında uyuyakalan çocuk fark edilmedi ve arabanın kapılarının kilitlenmesi sonucunda tüm gün orada kaldı. Yerel basına yansıyan rapora göre, öğleden sonra 4 sularında aracın içinde cansız bedenine ulaşılan küçük kız sırtında sırt çantası ve elindeki matarasıyla havasızlıktan hayatını kaybetmişti.

Arabasının arka koltuğunda yarı çıplak baygın halde yatan adamı görünce şoke oldu! “Gördüklerime anlam veremedim”Arabasının arka koltuğunda yarı çıplak baygın halde yatan adamı görünce şoke oldu! “Gördüklerime anlam veremedim”

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

yeni2

Okul servisinin sürücüsüne ve öğretmene ihmal nedeniyle başka bir kişinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla dava açıldı. İkilinin en fazla 10 yıl hapis ve 200 bin baht para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Bu nasıl ödev? Öğrencilerinden okula içi sperm dolu prezervatif getirmelerini istediBu nasıl ödev? Öğrencilerinden okula içi sperm dolu prezervatif getirmelerini istedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şokuArabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku
Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...
Doğum kilolarından çabuk kurtuldu! Bikinili paylaşımı olay olduDoğum kilolarından çabuk kurtuldu! Bikinili paylaşımı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Tayland okul servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku

Arabada cinsel ilişkiye giren çifte hırsızlık şoku

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.