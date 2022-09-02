Akılalmaz ihmâlkarlık! 7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu, tüm gün kilitli kalınca havasızlıktan öldü

Tayland’ın Chon Buri eyaletinde 7 yaşındaki Nong Ji Hoon isimli bir çocuk ailesi tarafından okula gitmek üzere servise bindirildi. Okul servisinde cam kenarında uyuyakalan çocuk fark edilmedi ve arabanın kapılarının kilitlenmesi sonucunda tüm gün orada kaldı. Yerel basına yansıyan rapora göre, öğleden sonra 4 sularında aracın içinde cansız bedenine ulaşılan küçük kız sırtında sırt çantası ve elindeki matarasıyla havasızlıktan hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Okul servisinin sürücüsüne ve öğretmene ihmal nedeniyle başka bir kişinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla dava açıldı. İkilinin en fazla 10 yıl hapis ve 200 bin baht para cezasına çarptırılması bekleniyor.



