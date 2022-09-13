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Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

13.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haverfordwest, Pembrokeshire'daki arkeologlar, yakın zamanda Galler'de kutsal bir alanı kazarken korkunç bir keşif yaptılar. 100 çocuğun cesedini ortaya çıkaran uzmanlar, kalıntıların üçte birinin dört yaşın altındaki bebekler olduklarını açıkladı. Ekibin ayrıca 200 ceset daha ortaya çıkarma olasılığı olduğu belirtildi.

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dyfed Archeology Trust, 600 yıllık bir manastır olan gizemli St Saviours olduğuna inanılan bir alanı kazıyordu, ancak 100 iskeletin kalıntılarını keşfetmeyi beklemiyorlardı.

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KAFATASI DELİKTİ

Manastırın nerede olduğuna dair herhangi bir iz bulmak amacıyla Şubat ayında başlayan projenin bulguları herkesi dehşete düşürdü. Bulunan cesetlerden birinin kafatasında, ekibi hayretler içinde bırakan bir delik bulundu.

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SAVAŞLARA TANIK OLMUŞ OLABİLİR

KALINTI

Western Telegraph'a göre, cesedin ölüm nedeni henüz doğrulanmadı, ancak arkeologlar yaranın "ateşlenen bir mermiden" kaynaklanmış olabileceğine inanıyorlar. Bu keşif, uzmanlara kasabada ortaçağ savaşlarının yaşanmış olabileceğini düşündürdü.

HEYECAN ARTIYOR

EKİP

Kazıda saha yöneticisi olarak çalışan Andrew Shobbrook, "Bu, Haverfordwest'in hikayesi hakkında daha fazla şey öğrenmemiz için çok önemli. Kasabada çok az arkeolojik kazı yapıldı ve harika buluntular ortaya çıkarıyoruz.'' dedi. Ekibin gelecek yıl Ocak ayına kadar sahada olması planlanıyor ve ortaya çıkarabilecekleri başka şeyler için heyecan artıyor.

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BİR DE KALKAN BULUNDU

KALKAN

Alandan bir kalkan da çıkarıldı, ancak kalkanın tasarımı henüz çözülemedi ve Shobbrook ortaçağ bilgisi olan birinin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Beyaz bir çerçevesi olan kalkanın üzerinde, iç meşe ağacının resmedildiği açıklandı.

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