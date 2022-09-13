Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dyfed Archeology Trust, 600 yıllık bir manastır olan gizemli St Saviours olduğuna inanılan bir alanı kazıyordu, ancak 100 iskeletin kalıntılarını keşfetmeyi beklemiyorlardı.

KAFATASI DELİKTİ

Manastırın nerede olduğuna dair herhangi bir iz bulmak amacıyla Şubat ayında başlayan projenin bulguları herkesi dehşete düşürdü. Bulunan cesetlerden birinin kafatasında, ekibi hayretler içinde bırakan bir delik bulundu.

SAVAŞLARA TANIK OLMUŞ OLABİLİR

Western Telegraph'a göre, cesedin ölüm nedeni henüz doğrulanmadı, ancak arkeologlar yaranın "ateşlenen bir mermiden" kaynaklanmış olabileceğine inanıyorlar. Bu keşif, uzmanlara kasabada ortaçağ savaşlarının yaşanmış olabileceğini düşündürdü.

HEYECAN ARTIYOR

Kazıda saha yöneticisi olarak çalışan Andrew Shobbrook, "Bu, Haverfordwest'in hikayesi hakkında daha fazla şey öğrenmemiz için çok önemli. Kasabada çok az arkeolojik kazı yapıldı ve harika buluntular ortaya çıkarıyoruz.'' dedi. Ekibin gelecek yıl Ocak ayına kadar sahada olması planlanıyor ve ortaya çıkarabilecekleri başka şeyler için heyecan artıyor.

BİR DE KALKAN BULUNDU

Alandan bir kalkan da çıkarıldı, ancak kalkanın tasarımı henüz çözülemedi ve Shobbrook ortaçağ bilgisi olan birinin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Beyaz bir çerçevesi olan kalkanın üzerinde, iç meşe ağacının resmedildiği açıklandı.



