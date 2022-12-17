Akılalmaz olay! Su aygırı 2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu... Tadını beğenmeyince geri tükürdü

Uganda’da yaşanan tuhaf bir sosyal yerel halkı adeta harekete geçirdi. Edwars Gölü bölgesinde evinin dışında oyun oynayan iki yaşındaki bir çocuk su aygırının hedefi oldu. Çocuğa yaklaşan su aygırı onu tek bir hamlede canlı bir şekilde yuttu. Durumun fark edilmesinden sonra su aygırı yerel halka tarafından taş yağmuruna tutuldu. Halkın gösterdiği tepkiden sonra su aygırı çocuğu tükürdü ve mucizevi bir şekilde Paul olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

“İLK OLAY”

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra Uganda polisi olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bu bir su aygırının Edard Gölü’nden çıkıp küçük bir çocuğa saldırdığı ilk olay. Çocuğu canlı bir şekilde yuttu ve yakınlarda bulunan Chrispas Bagonza isimli bir kişi su aygırını taşlayıp korkuttuktan sonra hayvan ağzını açmak zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

Su aygırının ağzından çıkan Paul tedavi altına alınmak için yakınlardaki bir kliniğe götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AFRİKA'DA YÜZLERCE ÖLÜM

Afrika'da her yıl su aygırlarının saldırıları sonucunda 500 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Raporlar su aygırlarının otobur olduğunu ve kendilerini tehdit altında hissederlerse insanlara saldırabileceklerini öne sürüyor. Uzmanlar su aygırları hakkında, "Erkekler tehlike sezdiklerinde saldırganlaşabilirler. Anneler yavrularını korumak için saldırabilirler. Dört tona kadar ağırlık yapabilmelerine rağmen, saatte 30 kilometre hızla koşabilirler." ifadelerini kullandı.