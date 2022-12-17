Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Akılalmaz olay! Su aygırı 2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu... Tadını beğenmeyince geri tükürdü

Akılalmaz olay! Su aygırı 2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu... Tadını beğenmeyince geri tükürdü

17.12.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uganda’nın Edwars Gölü yakınlarında yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Adı Iga Paul olarak açıklanan iki yaşındaki çocuk su aygırının saldırısına uğradı. Su aygırı iki yaşındaki çocuğu canlı canlı bütün olarak yuttu. Hayvan çocuğun tadını beğenmeyince onu tekrar canlı olarak tükürdü.

Akılalmaz olay! Su aygırı 2 yaşındaki çocuğu canlı canlı yuttu... Tadını beğenmeyince geri tükürdü

Uganda’da yaşanan tuhaf bir sosyal yerel halkı adeta harekete geçirdi. Edwars Gölü bölgesinde evinin dışında oyun oynayan iki yaşındaki bir çocuk su aygırının hedefi oldu. Çocuğa yaklaşan su aygırı onu tek bir hamlede canlı bir şekilde yuttu. Durumun fark edilmesinden sonra su aygırı yerel halka tarafından taş yağmuruna tutuldu. Halkın gösterdiği tepkiden sonra su aygırı çocuğu tükürdü ve mucizevi bir şekilde Paul olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

“İLK OLAY”

1

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra Uganda polisi olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Bu bir su aygırının Edard Gölü’nden çıkıp küçük bir çocuğa saldırdığı ilk olay. Çocuğu canlı bir şekilde yuttu ve yakınlarda bulunan Chrispas Bagonza isimli bir kişi su aygırını taşlayıp korkuttuktan sonra hayvan ağzını açmak zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

KAPAK1

Su aygırının ağzından çıkan Paul tedavi altına alınmak için yakınlardaki bir kliniğe götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AFRİKA'DA YÜZLERCE ÖLÜM

Afrika'da her yıl su aygırlarının saldırıları sonucunda 500 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Raporlar su aygırlarının otobur olduğunu ve kendilerini tehdit altında hissederlerse insanlara saldırabileceklerini öne sürüyor. Uzmanlar su aygırları hakkında, "Erkekler tehlike sezdiklerinde saldırganlaşabilirler. Anneler yavrularını korumak için saldırabilirler. Dört tona kadar ağırlık yapabilmelerine rağmen, saatte 30 kilometre hızla koşabilirler." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Elindeki telefonu böyle çaldırdı! Hırsızı bulamadı

Elindeki telefonu böyle çaldırdı! Hırsızı bulamadı

 Kimse duruma anlam veremedi! 3 yaşındaki kız bir anda uçtu

Kimse duruma anlam veremedi! 3 yaşındaki kız bir anda uçtu

 Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otel lobisinde korkunç olay! Dev akvaryum patladı... Otel lobisinde korkunç olay! Dev akvaryum patladı...
Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildiÖzrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi
Dövme yaptığı müşterisi orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”Dövme yaptığı müşterisi orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”
Anahtar Kelimeler:
Uganda su aygırı

En Çok Okunan Trend Haberler

"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar

"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Kimse duruma anlam veremedi! 3 yaşındaki kız bir anda uçtu

Kimse duruma anlam veremedi! 3 yaşındaki kız bir anda uçtu

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.