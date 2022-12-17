Kimse duruma önce anlam veremedi! 3 yaşındaki kız uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda havalandı

Tayvan’ın başkenti Taipei’inin güneyindeki Hsinchu şehrinde düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde yaşanan anlar herkesi şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde bir uçurtmanın kuyruğuna takılan 3 yaşındaki kızın havada süzüldüğü anlar gündem oldu.

KİMSE FARK ETMEDİ

Olaya ilişkin olarak paylaşılan görüntülerde bir grubun uçurtmayı uçurtmak için hazırladığı ve kuyruk kısmında küçük bir kızın olduğunu fark etmedikleri görüntülerle başladı. Uçurtmaya takılarak rüzgarda hareket eden küçük kız gökyüzünde döndü. Aşağıda izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları anlarda uçurtma ağırlığa dayanamadığı için yere inmeye başladı. Birkaç kişinin yardımıyla uçurtmanın ucundaki küçük kız kurtarıldı.

Yerel basında yer alan habere göre küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşanan olayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirtildi.