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  4. Kimse duruma önce anlam veremedi! 3 yaşındaki kız uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda havalandı

Kimse duruma önce anlam veremedi! 3 yaşındaki kız uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda havalandı

17.12.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavyan’da düzenlenen bir uçurtma festivali ilginç anlara sahne oldu. 3 yaşındaki ismi açıklanmayan kız turuncu uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda rüzgarla beraber havalandı. Bölgede bulunanların çığlık sesleri arasında havada süzülen küçük kızın görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Kimse duruma önce anlam veremedi! 3 yaşındaki kız uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda havalandı

Tayvan’ın başkenti Taipei’inin güneyindeki Hsinchu şehrinde düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde yaşanan anlar herkesi şaşırttı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde bir uçurtmanın kuyruğuna takılan 3 yaşındaki kızın havada süzüldüğü anlar gündem oldu.

KİMSE FARK ETMEDİ

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Olaya ilişkin olarak paylaşılan görüntülerde bir grubun uçurtmayı uçurtmak için hazırladığı ve kuyruk kısmında küçük bir kızın olduğunu fark etmedikleri görüntülerle başladı. Uçurtmaya takılarak rüzgarda hareket eden küçük kız gökyüzünde döndü. Aşağıda izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları anlarda uçurtma ağırlığa dayanamadığı için yere inmeye başladı. Birkaç kişinin yardımıyla uçurtmanın ucundaki küçük kız kurtarıldı.

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Yerel basında yer alan habere göre küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşanan olayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirtildi.

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Tayvan uçurtma

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