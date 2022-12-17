Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu! Elindeki telefonu böyle çaldırdı... Gözünün önündeki hırsızı bulamadı

Meksika’da yaşanan bir hırsızlık olayı tüm dünyada ilgi çekti. İsmi açıklanmayan bir adam gece kulübündeki atmosferi kaydetmek için yeni aldığı telefonu cebinden çıkarttı. Telefonu havaya kaldırdığı anda ise bir adam arkasından uzanan hırsızın elinin hedefi oldu. Hırsız cep telefonunu adamın elinden kaparken saniyeler içinde kendisini kamufle etmeyi başardı.

GÖZÜNÜN ÖNÜNÜ GÖREMEDİ

Telefonunu hırsızın arkadan yaptığı müdahale ile çaldıran adam refleks içinde arkasını döndü. Ancak bir türlü hırsızın kim olduğunu bulamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere kullanıcıların bir kısmı inanmadıklarını söyledi. Görüntülerin kurgu olduğunu belirtenlerin dışında benzer bir durumu yaşamaktan korktuğunu dile getiren kullanıcılar da oldu.