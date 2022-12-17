Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu! Elindeki telefonu böyle çaldırdı... Gözünün önündeki hırsızı bulamadı

Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu! Elindeki telefonu böyle çaldırdı... Gözünün önündeki hırsızı bulamadı

17.12.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da çekilen bir hırsızlık görüntüsü herkesi şaşırtmaya yetti. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam yeni aldığı telefonuyla gece kulübünde eğlenmeye gitti. O anları kaydetmek isteyen adam bir anda hırsızın hedefi oldu.

Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu! Elindeki telefonu böyle çaldırdı... Gözünün önündeki hırsızı bulamadı

Meksika’da yaşanan bir hırsızlık olayı tüm dünyada ilgi çekti. İsmi açıklanmayan bir adam gece kulübündeki atmosferi kaydetmek için yeni aldığı telefonu cebinden çıkarttı. Telefonu havaya kaldırdığı anda ise bir adam arkasından uzanan hırsızın elinin hedefi oldu. Hırsız cep telefonunu adamın elinden kaparken saniyeler içinde kendisini kamufle etmeyi başardı.

GÖZÜNÜN ÖNÜNÜ GÖREMEDİ

iç2

Telefonunu hırsızın arkadan yaptığı müdahale ile çaldıran adam refleks içinde arkasını döndü. Ancak bir türlü hırsızın kim olduğunu bulamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

iç1

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere kullanıcıların bir kısmı inanmadıklarını söyledi. Görüntülerin kurgu olduğunu belirtenlerin dışında benzer bir durumu yaşamaktan korktuğunu dile getiren kullanıcılar da oldu.

İlginizi Çekebilir

“Elfida” performansı olay oldu! Haluk Levent kayıtsız kalamadı

“Elfida” performansı olay oldu! Haluk Levent kayıtsız kalamadı

 Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

 Kimse duruma anlam veremedi! 3 yaşındaki kız bir anda uçtu

Kimse duruma anlam veremedi! 3 yaşındaki kız bir anda uçtu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...
Anahtar Kelimeler:
Meksika hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar

"Seks yapmam gerektiğini bilmiyordum!" Olay açıklamalar

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina' yarışmasının kazananı! Şimdi servet kazanıyor

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! İntikamını öyle bir aldı ki...

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.