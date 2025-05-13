Akılalmaz olay! Uyuşturucu yüzünden başı düştü! Boynu daha fazla taşıyamadı...

İran'da akılalmaz bir olay yaşandı. 23 yaşındaki madde bağımlısı genç düşen baş sendromuna yakalandı.

BOYNU BAŞINI TAŞIYAMADI

İran'ın İsfahan kentindeki El-Zahra Hastanesi'nde tedavi edilen genç amfetamin, afyon ve eroin gibi maddelerin birlikte kullanımı nedeniyle boynu başını taşıyamadı.

Çekilen BT taramaları, boyun bölgesinde belirgin kifotik eğrilik olduğunu gösterdi. Dr. Majid Rezvani, "Uyuşturucunun kas-iskelet sistemine doğrudan etkisi yok. Ancak, bireyler madde etkisi altındayken uzun süre sabit pozisyonda kalıyor. Bu da zamanla omurgada kalıcı deformasyonlara neden olabiliyor" dedi. Boynun pozisyonunu yeniden ayarlamak için doktorlar, deforme olmuş kemiği çıkarmaya ve boynu desteklemek için kilitli bir kafes kullanmaya karar verdiler. Kayıtlara geçen bu vaka herkesi şaşkına çevirdi.