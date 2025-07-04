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Akıllara durgunluk veren olay! Market müdürü çalışanın üzerine oturdu! Hayatını kaybetti...

ABD'de bu korkunç olayla çalkalandı. Bir kadın market müdürü ve çalışan arasında ürün yerleştirme konusunda tartışma yaşandı. Müdür, çalışanın üzerine oturarak nefessiz bıraktı. Genç kadın, günler süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay! Market müdürü çalışanın üzerine oturdu! Hayatını kaybetti...

ABD'nin Los Angeles kentinde bir 7-Eleven mağazasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ürün yerleştirme konusunda yaşanan bir tartışma sonucu müdürü tarafından saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Jessica McLaughlin, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay! Market müdürü çalışanın üzerine oturdu! Hayatını kaybetti... 1

Jessica'nın, beyin oksijensiz kalması nedeniyle hayati fonksiyonları durdu. kaçtığı belirlenen kadın müdür hakkında cinayet şüphesiyle arama kararı çıkarıldı.

ÜSTÜNE OTURUP NEFESSİZ BIRAKTI

Los Angeles Polis Departmanı'na göre, iki kadın mağazanın içinde sözlü tartışmaya girdi ve ardından fiziksel kavgaya dönüştü. Jessica'nın kardeşi, müdürün Jessica'nın üzerine oturduğunu ve nefes almasına izin vermediğini söyledi.

Akıllara durgunluk veren olay! Market müdürü çalışanın üzerine oturdu! Hayatını kaybetti... 2

Ailesi, cenaze masraflarını karşılamak amacıyla bir GoFundMe kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında şimdiye kadar 30 bin doların üzerinde bağış toplandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet abd
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