YEMEK

Akıllara takılan soruyu yanıtladı: Vedat Milor hesap ödemiyor mu?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından, kendisine gelen, "Abi para veriyor musun yemeklere yoksa hep bedava mı" sorusunu yanıtladı.

Akıllara takılan soruyu yanıtladı: Vedat Milor hesap ödemiyor mu?

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından, kendisine gelen bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Milor, kişisel Twitter hesabından, "Abi para veriyor musun yemeklere yoksa hep bedava mı" sorusunu yanıtladı.

Milor, söz konusu soruyu alıntıladığı paylaşımında "Hesap ödeme işini çok ciddiye alıyordum. Bir gün hesap almamak için kalbine bıçak tutan ve saplayacağını söyleyen restoran sahibinden sonra hayatın bazen bir hesap ödemek için çok kısa olduğunu anladım" diye belirtti.

paylaşım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vedat bey hesap öder ve faturasını,fişini alır.Mekanlar kendisinden hesap almak istmiyor ama Vedat Bey vermek durumunda.Vedat bey nazik adam hesap ödemezse bir miktar bahşiş ödemek zorunda hissedecek.Ama bahşişe fatura alamayacağı için cebinden ödemiş olacak.Oysa hesabı ödeyip faturasını aldığında ücreti zaten Tv Kanalı ödeyecek.
Kıskançlar yine yorum yapmaya başlayacak. Bu sefer de Vedat Milora taktılar.
enayi ne hesap ödemesi üste para alması gerekli ekrana çıkarmak için
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