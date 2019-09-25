Akıllı evlere güçlü işbirliği

Akıllı ev kullanıcılarını internet tehditlerinden korumak amacıyla yapılan işbirliğinde, TP-Link yönlendiriciler (router) Avira SafeThings yazılımı yüklü olarak satışa sunulacak. Bu sayede TP-Link yönlendiriciler, akıllı ev koruyucuları haline geliyor.

RİSK ARTIYOR



Evlerde kullanılan akıllı cihazların sayısı sürekli artıyor. Uzmanlara göre 2018’de 7 milyar adet olan akıllı cihaz sayısı, 2025’te 21.5 milyar adede çıkacak. İnternete bağlı taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletlerin yanı sıra kullanıcıların genellikle risk olarak görmediği akıllı TV’ler, bebek kameraları, giyilebilir cihazlar ve akıllı termostatlar da WiFi’a bağlanıyor ve güvenlik bu cihazlar için de önemli hale geliyor.

Akıllı cihazlar, müşterilerin fiziksel ve çevrimiçi yaşamları hakkında genellikle şifrelenmemiş büyük miktarda veri gönderebiliyor. Akıllı cihazın ne yaptığı, veri alışverişinde bulunup bulunmadığı ve bu kişisel verilerin belirli bir cihazın ihtiyaç duyduğu işlevselliğin ötesine geçip geçmediği genellikle belli olmuyor. Kullanıcıların risklere dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin, savunmasız akıllı termostatlar, ailenin evden uzakta olması durumunu hırsızlara söyleyebilir; siber suçlular bebek monitörünün video akışına erişebilir ve akıllı TV'ler daha sonra reklam verenlerle paylaştığı önemli miktarda kullanıcı verilerini toplayabilir.