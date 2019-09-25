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Akıllı evlere güçlü işbirliği

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TEKNOLOJİ  | 25.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Yönlendiriciye yerleştirilmiş bir güvenlik çözümü olan Avira SafeThings, TP-Link’in Wi-Fi yönlendiricilerini ev koruyucularına dönüştürüyor.

Akıllı evlere güçlü işbirliği

Akıllı ev kullanıcılarını internet tehditlerinden korumak amacıyla yapılan işbirliğinde, TP-Link yönlendiriciler (router) Avira SafeThings yazılımı yüklü olarak satışa sunulacak. Bu sayede TP-Link yönlendiriciler, akıllı ev koruyucuları haline geliyor.

RİSK ARTIYOR

Evlerde kullanılan akıllı cihazların sayısı sürekli artıyor. Uzmanlara göre 2018’de 7 milyar adet olan akıllı cihaz sayısı, 2025’te 21.5 milyar adede çıkacak. İnternete bağlı taşınabilir ve masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletlerin yanı sıra kullanıcıların genellikle risk olarak görmediği akıllı TV’ler, bebek kameraları, giyilebilir cihazlar ve akıllı termostatlar da WiFi’a bağlanıyor ve güvenlik bu cihazlar için de önemli hale geliyor.

Akıllı cihazlar, müşterilerin fiziksel ve çevrimiçi yaşamları hakkında genellikle şifrelenmemiş büyük miktarda veri gönderebiliyor. Akıllı cihazın ne yaptığı, veri alışverişinde bulunup bulunmadığı ve bu kişisel verilerin belirli bir cihazın ihtiyaç duyduğu işlevselliğin ötesine geçip geçmediği genellikle belli olmuyor. Kullanıcıların risklere dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin, savunmasız akıllı termostatlar, ailenin evden uzakta olması durumunu hırsızlara söyleyebilir; siber suçlular bebek monitörünün video akışına erişebilir ve akıllı TV'ler daha sonra reklam verenlerle paylaştığı önemli miktarda kullanıcı verilerini toplayabilir.

AKILLI EVLERDE GÜVENLİ BİR YARIN İÇİN...

TP-Link, akıllı TV'ler, akıllı termostatlar ve ev ağına bağlı olan ve genellikle güvenlik yazılımı kullanmayan diğer tüm IoT cihazları dahil, internete bağlı tüm cihazlar için kapsamlı koruma sağlamak üzere Avira ile birlikte çalışmaya başladı.

Avira SafeThings ile güçlendirilmiş TP-Link Wi-Fi yönlendiricileri, gizlilik özellikleri, kötü amaçlı yazılım ve DDoS koruması ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir ev ağı güvenliği çözümü içerecek. Avira SafeThings, akıllı cihazların, siber saldırıların, yetkisiz uzaktan erişimin, kötü amaçlı yazılımların ve diğer tehditlerin yakalanmasındaki anormallikleri tespit etmek için yapay zeka ve makine öğrenme tekniklerini kullanıyor. Kullanıcılar mobil uygulama ile ağa bağlı tüm cihazları her yerden görüp denetleyebiliyorlar. Bu da akıllı evin güvende olmasını sağlıyor.

TP-Link ve Avira, Wi-Fi yönlendiricilerin güvenliğini artırmak için çalışmalarını sürekli sürdürecekler. Ortak girişim, dünya çapındaki servis sağlayıcılarına portföylerine yeni siber güvenlik katma değerli hizmetler eklemek, altyapılarını güvence altına almak ve müşteri sadakatini artırmak için de bir fırsat yaratıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı ev TP-Link

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