Akıllı iç çamaşırı üretildi! Gaz çıkarma sıklığını anlık takip ediyor

Maryland Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen madeni para büyüklüğündeki yeni bir giyilebilir teknoloji, bağırsak hareketlerine dair enteresan bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Bilim insanları yıllardır insan vücudunun işleyişi hakkında yeni veriler toplasa da, "flatülans" yani gaz çıkarma konusu, ölçüm zorlukları nedeniyle hep gri bir alan olarak kalmıştı. Ancak akıllı iç çamaşırı teknolojisi kullanılarak yapılan son araştırma, tıp kitaplarında yazan verilerin aslında gerçeğin sadece yarısını yansıttığını kanıtladı.

Maryland Üniversitesi Hücre Biyolojisi ve Moleküler Genetik Bölümü’nden Doçent Brantley Hall ve ekibi, bağırsak gazı sorunlarıyla mücadele eden hastalara yardımcı olmak amacıyla bir adım attı. Geliştirdikleri madeni para büyüklüğündeki sensör herhangi bir iç çamaşırına kolayca takılarak gazdaki hidrojen seviyesini takip edebiliyor.

Elde edilen sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Tıp literatüründe bugüne kadar sağlıklı bir yetişkinin günde ortalama 14 (±6) kez gaz çıkardığı kabul ediliyordu. Ancak bu yeni teknoloji sayesinde yapılan hassas ölçümler, sağlıklı yetişkinlerin günde ortalama 32 kez gaz çıkardığını ortaya koydu.

NEDEN BUGÜNE KADAR YANLIŞ BİLİYORDUK?

Araştırmacılara göre, önceki verilerin bu kadar düşük çıkmasının temel nedeni "ölçüm yöntemlerinin yetersizliği"ydi. Basın açıklamasında dikkat çekilen noktalar şunlar:

Hafıza Yanılgısı: Eski araştırmalar genellikle kişilerin kendi beyanına (anketler) dayanıyordu ve insanlar gün içinde kaç kez gaz çıkardıklarını tam olarak hatırlamıyordu.

Uyku Faktörü: Uyurken gerçekleşen gaz çıkışlarını kişilerin raporlaması imkansızdı.

Hissedilen vs. Gerçekleşen: Bazı insanlar gaz çıkışını fiziksel olarak hissetmezken, sensörler en ufak hidrojen çıkışını bile yakalayabiliyor.

PEKİ NORMAL OLAN NEDİR?

Bu çalışma sadece ilginç bir istatistik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gastroenteroloji (mide-bağırsak bilimi) için hayati bir veri tabanı oluşturuyor. Araştırmanın lideri Hall, konunun önemini şöyle özetliyor:

"Aslında normal gaz üretiminin neye benzediğini tam olarak bilmiyoruz. Elimizde doğru bir referans noktası (baseline) olmadan, bir hastanın gaz probleminin gerçekten 'aşırı' olup olmadığını anlamamız çok zor."

Tıpkı nabız veya kolesterol seviyelerinde olduğu gibi, bağırsak hareketlerinde de "sağlıklı" aralığın belirlenmesi, teşhis koymayı kolaylaştıracak.

Araştırmacılar, bu akıllı teknolojiyi kullanarak yüzlerce katılımcı üzerinde gece-gündüz ölçümler yapmayı planlıyor. Bu geniş çaplı veri toplama süreciyle; diyet, mikrobiyom çeşitliliği ve gaz üretimi arasındaki karmaşık ilişki haritalandırılacak. Böylece kimin neden daha fazla gaz ürettiği ve bunun hangi sağlık koşullarıyla bağlantılı olduğu net bir şekilde anlaşılacak.