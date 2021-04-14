Akıllı telefon kullanmayı bırakırsanız beyninizde ve vücudunuzda neler olur?

Teknolojik aletler hayatın her alanında kendisine yer edinmeyi başardı. Özellikle akıllı telefonlar olmadan bir hayat düşünmek bazıları için imkansız bir hale geldi. İnsanların akıllı telefon kullanımının günden güne artmasıyla birlikte araştırmalar da çoğaldı. Bir kişinin en az bir hafta boyunca telefonu olmadan hayatı yaşarsa neler olabileceğini bilim insanları araştırdı.

KORKU

Akıllı telefon bağımlılığı olan kişilerin bu durumu terk etmesi onların daha öfkeli ve depresif hissetmesine neden olur. Gün içerisinde önemli işler nedeniyle telefonu bıraktığınızda bu hissi yaşamazsınız. Ancak ondan tamamen kopmak bazı durumları tetikleyebilir. Bu duruma psikoloji de nomofobi ismi verilir. Temelde, insanların cep telefonlarından kopma korkusu olması psikolojik bir durumdur. Bu kişiler cep telefonuyla beraber hayattan ve dünyadan koptuklarını hissederler.

HAYALİ TİTREŞİM SENDROMU

Telefonu kullanmadığınızda bağımlılık derecesine bağlı olarak yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bu semptomlar içerisinde mide bulantısı ve baş ağrısı yaşanabilir. Hatta şiddetli durumlarda hayali titreşim ve çınlama durumları olabilir.