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Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın tam ortasına yerleşen 10 ilginç hastalık

Seray Üstün Seray Üstün 12.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın tam ortasına yerleşen 10 ilginç hastalık

Gelişen teknolojinin hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte sosyal medya uygulamaları daha büyük önem kazanmaya başlamıştır. Teknoloji kolaylıklarla beraber aslında zararları da peşinden sürüklemiştir. Bu zararların en büyük kanıtı olan teknoloji hastalıklarını bir araya getirdik.

Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu günlerde aslında sosyal medya uygulamalarına olan istek ve arzu artmıştır. Teknoloji zaman içerisinde önlenemez bir gelişmeye ev sahipliği yapmıştır. Sürekli yenilenen akıllı telefonlar ve yüksek performanslı bilgisayarlar bunun en büyük kanıtıdır. Ancak diğer yandan gelişen teknolojinin getirdiği faydaların ve kolaylıkların yanı sıra insanoğlu zararlı durumlarla da yüzleşmek zorunda kaldı. Sizler için çağımızın en büyük sorunları arasında kabul edilen teknoloji hastalıklarını araştırdık.

EGO SÖRFÜ

EGO SÖRFÜ

İnternette ‘sörf yapmak’ terimi çok sık kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Özellikle arama motorları üzerinden yazılan bir kelime ile binlerce sayfa açılır. Temelde bu sayfalar arasında sörf yapılır. Ancak ego sörfü olarak isimlendirilen durum biraz daha farklıdır. Çünkü İnsanların kendi isimlerini düzenli aralıklarla arama motorlarında aratıp internette kendileri ile ilgili gelişmeleri takip etmesi durumuna ego sörfü denir. Bu kişiler internette kendileri hakkında söylenen her şeyi bilmek isterler. Teknoloji hastalıkları arasında yer alan ego sörfü, online narsizm olarak da bilinmektedir.

SİBERHONDRİK

SİBERHONDRIK

Kişinin kendisinde olduğunu düşündüğü hastalığı internette aratıp bilgi edinerek teşhis koyma veya edindiği bilgiler ışığında tedavi etmeye çalışmasına siberhondrik adı verili. Bu durum yaşayan kişiler günlerce hatta aylarca internette araştırma yaparlar.

FOMO (FEAR OF MISSING OUT)

FOMO

Teknolojik hastalıklar içerisinde sayılabilecek olan fomo, gelişmeleri takip edememe veya kaçırma korkusudur. Bu durumu yaşayan kişi herhangi bir gelişmeyi takip edememe halini büyük bir eksiklik olarak görür. Bu nedenle sürekli endişe ve pişmanlık duygularını yaşar.

NOMOFOBİ

NOMOFOBİ

E-hastalıklar arasında yer alan nomofobi, cep telefonuna bağlı olan iletişimin kesilme korkusudur. Yani bu durumu yaşayan kişi asla telefonundan uzak kalmak istemez. Telefondan uzaklaştığı takdirde korkar ve paniklemeye başlar. Ayrıca, yaşadığı bu panik baş dönmesine, nefes darlığına ve titremeye sebep olur.

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FACEBOOK DEPRESYONU

FACEBOOK

Sosyal medya bazı insanların sosyalleşmesini sağlarken, diğer insanların ise daha da yalnız olmalarına neden oluyor. Facebook depresyonu, kişilerin olumsuz duygularını başkaları ile konuşarak pekiştirmelerine ve haliyle kendilerini mutsuz ve yalnız hissetmelerine denir. Bu hastalık ilk zamanlarda sadece Facebook için geçerli olsa da, artık tüm sosyal medyayı kapsıyor. Özellikle de Instagram’ı. Her gün Instagram’da insanların mutlu, huzurlu ve lüks hayatlarını görüyoruz. Bu da sürekli hayal kırıklığı yaşamamıza ve üzülmemize neden oluyor. Sonuç olarak bu durumlar depresyona neden oluyor.

GOOGLE TAKİBİ

GOOGLE

Günümüzde en sık görülen hastalıklardan biri Google takibi olarak biliniyor. Kişinin çevresindeki insanları sürekli olarak arama motorlarını kullanarak araştırmasına ve neler yaptıklarını incelemesine denir. Bu hastalığın en büyük özelliği ise bu kişilerin gizli bir şekilde bu takibi yapmalarıdır.

PHOTOLURKING

PHOTO

Bu hastalık aslında sosyal medyada bulunan kişilerin profillerine saatlerce bakarak incelemeyi anlatır. Ancak profil incelemesi sırasında temelde bakılan şey kişilerin fotoğraflarıdır. Ancak başkalarının fotoğraflarına saatlerce bakmak kişide özgüven eksikliğine ve benlik saygısında düşüşe neden olur.

SELFITIS

selfie

Kameralı telefonlar çıktıktan sonra fotoğraf çekmek en sıradan olaylardan biri oldu. Ancak bazı insanlar var ki, onlar uykudan uyandıklarında ve yolun ortasında bile fotoğraf çekiyorlar. Bu duruma, yani sürekli fotoğraf çekme takıntısına selfitis denir.

CHEESEPODDING

MP3

Cheesepodding, kişilerin teknolojik cihazları kullandıkları süre zarfında başka bir iş yapmaksızın internet üzerinden mp3 indirme hastalıklarına verilen isimdir. Kişiler sürekli olarak mp3 indirip arşivlemekte ve belki de bu müzikleri dinlemeye vakitleri olmamaktadır. Kişilerin ilgi alanları ve takıntılı oldukları konular birbirinden farklı olabilmekte ve değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Davranışların ortaya çıkmasındaki etmenlerin muhakkak bilinmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Böylelikle kişilerin amacı daha rahat anlaşılabilecektir.

YOUTUBE NARSİZMİ

youtube

Kişilerin kendilerini tanıtmak amacıyla YouTube’u kullanmalarını ifade eder. Bu kişiler sanal dünyada yer edinmek ve takdir toplamak isterler. YouTube için çektikleri videolarda düşündükleri tek şey, nasıl daha çok beğeni ve takdir alacaklarıdır. Tek amaçları ne pahasına olursa olsun popüler olmaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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