Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın tam ortasına yerleşen 10 ilginç hastalık

Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu günlerde aslında sosyal medya uygulamalarına olan istek ve arzu artmıştır. Teknoloji zaman içerisinde önlenemez bir gelişmeye ev sahipliği yapmıştır. Sürekli yenilenen akıllı telefonlar ve yüksek performanslı bilgisayarlar bunun en büyük kanıtıdır. Ancak diğer yandan gelişen teknolojinin getirdiği faydaların ve kolaylıkların yanı sıra insanoğlu zararlı durumlarla da yüzleşmek zorunda kaldı. Sizler için çağımızın en büyük sorunları arasında kabul edilen teknoloji hastalıklarını araştırdık. EGO SÖRFÜ İnternette ‘sörf yapmak’ terimi çok sık kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Özellikle arama motorları üzerinden yazılan bir kelime ile binlerce sayfa açılır. Temelde bu sayfalar arasında sörf yapılır. Ancak ego sörfü olarak isimlendirilen durum biraz daha farklıdır. Çünkü İnsanların kendi isimlerini düzenli aralıklarla arama motorlarında aratıp internette kendileri ile ilgili gelişmeleri takip etmesi durumuna ego sörfü denir. Bu kişiler internette kendileri hakkında söylenen her şeyi bilmek isterler. Teknoloji hastalıkları arasında yer alan ego sörfü, online narsizm olarak da bilinmektedir.

SİBERHONDRİK Kişinin kendisinde olduğunu düşündüğü hastalığı internette aratıp bilgi edinerek teşhis koyma veya edindiği bilgiler ışığında tedavi etmeye çalışmasına siberhondrik adı verili. Bu durum yaşayan kişiler günlerce hatta aylarca internette araştırma yaparlar. FOMO (FEAR OF MISSING OUT) Teknolojik hastalıklar içerisinde sayılabilecek olan fomo, gelişmeleri takip edememe veya kaçırma korkusudur. Bu durumu yaşayan kişi herhangi bir gelişmeyi takip edememe halini büyük bir eksiklik olarak görür. Bu nedenle sürekli endişe ve pişmanlık duygularını yaşar. NOMOFOBİ E-hastalıklar arasında yer alan nomofobi, cep telefonuna bağlı olan iletişimin kesilme korkusudur. Yani bu durumu yaşayan kişi asla telefonundan uzak kalmak istemez. Telefondan uzaklaştığı takdirde korkar ve paniklemeye başlar. Ayrıca, yaşadığı bu panik baş dönmesine, nefes darlığına ve titremeye sebep olur. Çağımızın yeni sorunu hayalet titreşim sendromu nedir? Hayalet titreşim sendromundan kurtulmak için başvurabileceğiniz öneriler! FACEBOOK DEPRESYONU Sosyal medya bazı insanların sosyalleşmesini sağlarken, diğer insanların ise daha da yalnız olmalarına neden oluyor. Facebook depresyonu, kişilerin olumsuz duygularını başkaları ile konuşarak pekiştirmelerine ve haliyle kendilerini mutsuz ve yalnız hissetmelerine denir. Bu hastalık ilk zamanlarda sadece Facebook için geçerli olsa da, artık tüm sosyal medyayı kapsıyor. Özellikle de Instagram’ı. Her gün Instagram’da insanların mutlu, huzurlu ve lüks hayatlarını görüyoruz. Bu da sürekli hayal kırıklığı yaşamamıza ve üzülmemize neden oluyor. Sonuç olarak bu durumlar depresyona neden oluyor.