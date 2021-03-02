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Akıncı dizisinde flaş değişiklik

02.03.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Akıncı dizisinde flaş değişiklik

Atv ekranlarında cuma günleri ekrana gelen 'Akıncı' dizisine taze bir kan geliyor. Senarist Altuğ Küçük, 13. bölümden itibaren dizinin senaryosuna imza atacak.

Atv ekranlarında cuma günleri yayınlanan Akıncı’nın senaristi değişti. Senarist Altuğ Küçük, 13. bölümden itibaren dizinin senaryosuna imzasını atacak.

Akıncı'nın senaryosunu Hakan Kandal kaleme alıyordu.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük’ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00’de Atv’de yayınlanıyor.

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