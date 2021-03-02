“Akla karayı seçmek” deyiminin anlamı nedir? Akla karayı seçmek deyiminin gerçek hikayesi...

Yüzlerce deyim ve atasözü içerisinden duruma en uygun olanı seçmek özel bir yetenek gerektirir. Kimi zaman bir paragrafla anlatılacak durumlar bu kalıplaşmış sözler sayesinde birkaç cümleyle ifade edilebilir. Yabancıların altında yatan mecaz anlamları anlamlandırma konusunda zorluk yaşadığı atasözleri ve deyimler zaman içerisinde Türkçe’nin mihenk taşlarını oluşturmuştur. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için akla karayı seçmek deyiminin ilginç hikayesini araştırdık.

Akla karayı seçmek deyiminin anlamı Türk Dil Kurumu’an göre, “Bir işi yaparken çok zorlanmak, yapıncaya değin pek çok sıkıntı çekmek, çok güçlüklerle karşılaşmak” manasına gelir. Bu deyimin ortaya çıkış hikayesi aslında dinsel öğelere ve ağır hastalara kadar uzanır.

İslamiyet’e göre sabah namazının kılınma vakti güneş doğuncaya kadar geçerlidir. Ortalık ağarmaya başlayıp da ak iplik ile kara iplik birbirinden seçilinceye kadar sabah namazı kılma süresi devam eder. Ağır hastalar bütün gece sancı ve ızdırap içinde kıvranarak uyuyamadıklarından sabahı zor ederler.İşte deyimin hikayesi bu şekilde ortaya çıkmıştır.



