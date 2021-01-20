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Aklınıza gelen ilk cevabı seçin ve kişiliğiniz hakkındaki çıkarımı okuyun!

Seray Üstün Seray Üstün 20.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Aklınıza gelen ilk cevabı seçin ve kişiliğiniz hakkındaki çıkarımı okuyun!

Filmlerde bir labirentin ortasında kalan ve kurtulmak için yol arayan kişilerin amansız mücadelesinin anlatıldığı sahnelere denk gelmişsinizdir. Hiç kendinizi o labirentin içinde hayal ettiniz mi? Cevabınız hayırsa sizden birkaç saniyeliğine bunu hayal etmenizi rica edeceğiz. Bu test sayesinde ise kişiliğinizin derinliklerine ineceğiz.

Kokolojik kişilik testine başlamadan önce test hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kokolojik kişilik testi psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanan bu testte kendinizi keşfetmenin ve anlamlandırmanın ilk yolunu bulacaksınız. Bu iki proseförün yazdığı kokoloji testi kitabında yer alan bir oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Başlamadan önce hatırlatmaları yapalım. Aklınıza ilk gelen cevabı tercih edin. Cevapları tahmin etmeye çalışmayın veya ‘bu cevabı verirsem yargılanırım’ gibi düşüncelere bürünmeyin. Kendinize karşı dürüst olun.

Kocaman bir labirentin çıkışını bulmuşsunuz ve hemen o noktada duruyorsunuz. Duygularınızı gözden geçirin, aşağıdakilerden hangisi o an hissettiklerinizi yansıtıyor?

  • İçeride bir grubun peşine takıldım. Doğru yolu onlar sayesinde buldum yoksa hala orada olurdum.
  • Hiç yolumu bulamayacakmışım gibiydi. Zordu.
  • Biraz zaman aldı fakat o kadar da zor değildi.
  • Çok kolay bir yoldu. Çabucak bitirdim.

Cevabınızı seçtiyseniz, bunun ne anlama geldiğine bakabilirsiniz. İşte karşınızda cevaplar;

BAŞKALARI SAYESİNDE YOLU BULANLAR

Hayatınızda en gurur duyduğunuz şeyler gençlik döneminizde edindiğiniz arkadaşlıklar ve ilişkiler. Siz de herkes gibi kaygılar yaşamışsınız ama işler ne zaman zorlaşsa size yardımcı olacak birileri olmuş. Bugüne kadar şanslıydınız artık yardıma ihtiyacı olanlara el uzatma sırası sizde

HİÇ YOLUNU BULAMAYACAK GİBİ HİSSEDENLER

Herkes büyürken kaygılanır ve kötü yıllar geçirebilir. Fakat siz hayat hakkında kaygılanmayı en üst seviyede yaşamışsınız. Sadece kafanızın içindeki sorunlara takılmış, yoğun şüphe ve kaygılarla kendinize acı çektirmişsiniz. Bu sizin karakterinizin ciddi ve derin olmasını sağlamış olabilir ancak artık rahatlama zamanı. Hayatın tadını çıkartın.

“BİRAZ ZAMAN ALDI” DİYENLER

Okul günleriniz kolay geçmemiş. Büyül ihtimalle hepimizi kaygılandıran aşk, arkadaşlık ve gelecek gibi düşünceler ile ara sıra uykusuzluk çekmişsiniz. Fakat bu deneyim sizi bugün olduğunuz kişi yapmı. Öğrendiğiniz şeyler önünüze çıkacak engelleri aşmayı öğretmiş.

“ÇABUCAK BİTİRDİM” TAYFASI

Ergenlik dönemi sizin için eğlenceli bir dönem olmuş. Ruhunuzu keşfederken ya da arkadaş baskısı sebebiyle bunalmamışsınız. Aksine deneyimleriniz sizin için büyük bir eğlence halinde geçmiş.

Günlük hayatta sürekli yaptığınız bir aktivite üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?Günlük hayatta sürekli yaptığınız bir aktivite üzerinden kokolojik kişilik testi! Siz nasıl birisiniz?


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