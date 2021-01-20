Aklınıza gelen ilk cevabı seçin ve kişiliğiniz hakkındaki çıkarımı okuyun!

Kokolojik kişilik testine başlamadan önce test hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kokolojik kişilik testi psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanan bu testte kendinizi keşfetmenin ve anlamlandırmanın ilk yolunu bulacaksınız. Bu iki proseförün yazdığı kokoloji testi kitabında yer alan bir oyunu sizlerle paylaşıyoruz.
Başlamadan önce hatırlatmaları yapalım. Aklınıza ilk gelen cevabı tercih edin. Cevapları tahmin etmeye çalışmayın veya ‘bu cevabı verirsem yargılanırım’ gibi düşüncelere bürünmeyin. Kendinize karşı dürüst olun.
Kocaman bir labirentin çıkışını bulmuşsunuz ve hemen o noktada duruyorsunuz. Duygularınızı gözden geçirin, aşağıdakilerden hangisi o an hissettiklerinizi yansıtıyor?
Cevabınızı seçtiyseniz, bunun ne anlama geldiğine bakabilirsiniz. İşte karşınızda cevaplar;
Hayatınızda en gurur duyduğunuz şeyler gençlik döneminizde edindiğiniz arkadaşlıklar ve ilişkiler. Siz de herkes gibi kaygılar yaşamışsınız ama işler ne zaman zorlaşsa size yardımcı olacak birileri olmuş. Bugüne kadar şanslıydınız artık yardıma ihtiyacı olanlara el uzatma sırası sizde
Herkes büyürken kaygılanır ve kötü yıllar geçirebilir. Fakat siz hayat hakkında kaygılanmayı en üst seviyede yaşamışsınız. Sadece kafanızın içindeki sorunlara takılmış, yoğun şüphe ve kaygılarla kendinize acı çektirmişsiniz. Bu sizin karakterinizin ciddi ve derin olmasını sağlamış olabilir ancak artık rahatlama zamanı. Hayatın tadını çıkartın.
Okul günleriniz kolay geçmemiş. Büyül ihtimalle hepimizi kaygılandıran aşk, arkadaşlık ve gelecek gibi düşünceler ile ara sıra uykusuzluk çekmişsiniz. Fakat bu deneyim sizi bugün olduğunuz kişi yapmı. Öğrendiğiniz şeyler önünüze çıkacak engelleri aşmayı öğretmiş.
Ergenlik dönemi sizin için eğlenceli bir dönem olmuş. Ruhunuzu keşfederken ya da arkadaş baskısı sebebiyle bunalmamışsınız. Aksine deneyimleriniz sizin için büyük bir eğlence halinde geçmiş.
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