Aklınıza gelen ilk cevabı seçin ve kişiliğiniz hakkındaki çıkarımı okuyun!

Kokolojik kişilik testine başlamadan önce test hakkında biraz bilgi paylaşalım. Kokolojik kişilik testi psikoloji profesörü Isamu Saito ve Tadahiko Nagao tarafından geliştirildi. Temel psikolojik gerçeklere dayanarak hazırlanan bu testte kendinizi keşfetmenin ve anlamlandırmanın ilk yolunu bulacaksınız. Bu iki proseförün yazdığı kokoloji testi kitabında yer alan bir oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Başlamadan önce hatırlatmaları yapalım. Aklınıza ilk gelen cevabı tercih edin. Cevapları tahmin etmeye çalışmayın veya ‘bu cevabı verirsem yargılanırım’ gibi düşüncelere bürünmeyin. Kendinize karşı dürüst olun.

Kocaman bir labirentin çıkışını bulmuşsunuz ve hemen o noktada duruyorsunuz. Duygularınızı gözden geçirin, aşağıdakilerden hangisi o an hissettiklerinizi yansıtıyor?

İçeride bir grubun peşine takıldım. Doğru yolu onlar sayesinde buldum yoksa hala orada olurdum.

Hiç yolumu bulamayacakmışım gibiydi. Zordu.

Biraz zaman aldı fakat o kadar da zor değildi.

Çok kolay bir yoldu. Çabucak bitirdim.

Cevabınızı seçtiyseniz, bunun ne anlama geldiğine bakabilirsiniz. İşte karşınızda cevaplar;

BAŞKALARI SAYESİNDE YOLU BULANLAR

Hayatınızda en gurur duyduğunuz şeyler gençlik döneminizde edindiğiniz arkadaşlıklar ve ilişkiler. Siz de herkes gibi kaygılar yaşamışsınız ama işler ne zaman zorlaşsa size yardımcı olacak birileri olmuş. Bugüne kadar şanslıydınız artık yardıma ihtiyacı olanlara el uzatma sırası sizde