AKP'den aday olan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da 'Tamam' dedi

İdo, Instagram'daki hikaye bölümüne "Tamam Tamam" diye yazıp bir video atarken, bir başka hikayesinde ise "Tamam tamam" diyerek, çalan müziğe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine yanıt olarak paylaşılan "TAMAM" tweetleri, tüm dünyada konuşulmaya devam ediliyor.

Tatlıses, mitingde sahneye çıkarak bir anısını anlatmış ve oğlu İdo'dan bahsetmişti. Tatlıses, “Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo doğmuştu, iki aylıktı. Belediye başkanıydı İstanbul'da. Dedim ki ‘Sayın başkanım, bizim evimizde, koca villamız var ama üşüyoruz. Doğalgaz bağlanmış ama bizde yok.' Dedim ki ‘İdo iki aylık, üşüyor.' 10 dakika sonra aradı dedi ki ‘Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.' Doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Tatlıses’in bu anlattığı anısında oğlu İdo’nun 2 aylık değil 2 yaşında olduğu anlaşılmıştı.



