MAGAZİN

AKP'den aday olan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da 'Tamam' dedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

AKP İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AKP'den aday olan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo da 'Tamam' dedi

AKP İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TAMAM" PAYLAŞIMI...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği, "Bizi İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na (İBB) da, AK Parti Genel Başkanlığı'na da, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na da milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözlerine yanıt olarak paylaşılan "TAMAM" tweetleri, tüm dünyada konuşulmaya devam ediliyor.

AKP'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de, kişisel Instagram hesabından "Tamam" furyasına katıldı.

2121212(3)

İdo, Instagram'daki hikaye bölümüne "Tamam Tamam" diye yazıp bir video atarken, bir başka hikayesinde ise "Tamam tamam" diyerek, çalan müziğe eşlik etti.

Babasının AKP'den adaylığının aksine, İdo'nun "tamam" paylaşımı ise dikkat çekti.

MİTİNGE KATILMIŞ, İDO'DAN BAHSETMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, AKP'nin 24 Haziran seçimlerine dair başlattığı mitinglerin ilki olan İzmir mitinginde Erdoğan tarafından sahneye çıkarılmıştı.

Tatlıses, mitingde sahneye çıkarak bir anısını anlatmış ve oğlu İdo'dan bahsetmişti. Tatlıses, “Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo doğmuştu, iki aylıktı. Belediye başkanıydı İstanbul'da. Dedim ki ‘Sayın başkanım, bizim evimizde, koca villamız var ama üşüyoruz. Doğalgaz bağlanmış ama bizde yok.' Dedim ki ‘İdo iki aylık, üşüyor.' 10 dakika sonra aradı dedi ki ‘Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.' Doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Tatlıses’in bu anlattığı anısında oğlu İdo’nun 2 aylık değil 2 yaşında olduğu anlaşılmıştı.


ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamleABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...''Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'
ABD süre verdi: 90 gün içinde...ABD süre verdi: 90 gün içinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses ido tatlıses

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

İlginizi Çekebilir

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Aleyna Tilki'den çirkin ima...

Aleyna Tilki'den çirkin ima...

Alişan ve Buse Varol evlendi! Nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Alişan ve Buse Varol evlendi! Nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte aşkın ilk pozu

İşte aşkın ilk pozu

Baştan çıkardı!

Baştan çıkardı!

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Bu düet çok konuşulur! Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi stüdyoya girdi

Bu düet çok konuşulur! Oktay Kaynarca ve Ercan Saatçi stüdyoya girdi

Karnı burnundaki Nazlı Hamarat'ın videosu herkesi şaşırttı

Karnı burnundaki Nazlı Hamarat'ın videosu herkesi şaşırttı

Gelin adayı Hanife'nin tartışma yaratan fotoğrafları ortaya çıktı

Gelin adayı Hanife'nin tartışma yaratan fotoğrafları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.