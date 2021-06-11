Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Akrep, Çukurova, Camdaki Kız arasından kim birinci oldu? İşte 10 Haziran reyting sonuçları..

Akrep, Çukurova, Camdaki Kız arasından kim birinci oldu? İşte 10 Haziran reyting sonuçları..

11.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor, Camdaki Kız (sezon finali), Akrep, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizi ve programlar, 10 Haziran Perşembe akşamı yayınlandı. İzleyicinin ilgisine göre TİAK tarafından belirlenen reyting sonuçları, sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor.

Akrep, Çukurova, Camdaki Kız arasından kim birinci oldu? İşte 10 Haziran reyting sonuçları..

10 Haziran Perşembe akşamı Star Tv'de Akrep, Tv8'de Survivor, Kanal D'de Camdaki Kız ve Atv'de Bir Zamanlar Çukurova seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta Total’de Çukurova, en çok izlenen yapım olurken, AB’de ise Camdaki Kız, ipi göğüslemişti…

10 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Camdaki Kız”ın özeti, 3.sırada “Bir Zamanlar Çukurova” yer aldı.

reyting sonuçları

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kampçılar dikkat! İşte aldıktan sonra 'iyi ki' diyeceğiniz ürünlerKampçılar dikkat! İşte aldıktan sonra 'iyi ki' diyeceğiniz ürünler
Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Sevgilisiyle rol aldığı filmin fragmanı nefes kesti

Firar edilmesi imkansız deniliyordu! Kaçmayı başardı

Firar edilmesi imkansız deniliyordu! Kaçmayı başardı

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Aslında gerçek hikaye bambaşkaymış

Serinlenmek için geliyorlar! 5 dakikadan fazla duramıyorlar

Serinlenmek için geliyorlar! 5 dakikadan fazla duramıyorlar

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

Yaş hiçbir şeye engel değil! Genç kızlara taş çıkarttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

İnanılmaz! Bacak boyu 1.08 metre

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Bir paylaşımları milyonlarca dolar kazandırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.