Akrep, Çukurova, Camdaki Kız arasından kim birinci oldu? İşte 10 Haziran reyting sonuçları..

10 Haziran Perşembe akşamı Star Tv'de Akrep, Tv8'de Survivor, Kanal D'de Camdaki Kız ve Atv'de Bir Zamanlar Çukurova seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta Total’de Çukurova, en çok izlenen yapım olurken, AB’de ise Camdaki Kız, ipi göğüslemişti…
10 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Camdaki Kız”ın özeti, 3.sırada “Bir Zamanlar Çukurova” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı.
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SURVIVOR TV8
9 HAVA DURUMU KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV
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