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Akrep dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akrep'te Ferda'nın tüm sırları ortaya çıkıyor

02.02.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Akrep'in 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerde oynadığı Akrep dizisinin yeni bölümünde Ferda'nın sırları ortaya çıkacak. Ferda’nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras’ın Berna’yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan’ın adeta kara kutusu olan Hacer’in eline geçiyor. Diğer yandan ise Duru, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenyor.

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep dizisi 9. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekranda olacak.

AKREP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hacer’in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer’in farklı planları vardır. Ne Ferda’ya pabuç bırakacak ne de Perihan’ı üzmesine izin verecektir. Köşeye sıkışan Ferda sonraki adımını planlarken; Fikret’in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.

DURU, BABASI VE TEYZESİNİN İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİYOR

Duru’nun babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda’nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve’ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.

VE FERDA İLE FİKRET ŞÜPHELİLER LİSTESİNDE EN ÜSTTELER!

Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken, Perihan’ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda’nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.

Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.

İhanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir akrep dövüşünde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ‘Akrep’, STAR TV’de perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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