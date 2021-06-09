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Akrep dizisi ekrana veda ediyor! Akrep final bölümü ne zaman?

09.06.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de bu sezon yayınlanmaya başlayan Akrep dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın paylaştığı Akrep dizinin final tarihi de belli oldu.

Akrep dizisi ekrana veda ediyor! Akrep final bölümü ne zaman?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, iddialı kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen dizi için final kararı alındı. Sevilen yapım, önümüzdeki hafta ekrana veda edecek.

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Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam'ın paylaştığı, Star'ın bu sezon izleyiciyle buluşan Akrep dizisi, 17 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Usta oyuncu Demet Akbağ, uzun yıllar sonra Akrep dizisiyle ekrana dönmüştü.

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AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda’nın Perihan’dan alıp Ahmet’e içirdiği zehir yavaş yavaş etkisini göstermeye başlar. Ahmet ölüme yaklaşırken, kimi zaman Ferda’nın Ahmet’e aşkı ağır basar ve onu zehirlemenin kararsızlığını yaşar. Bir yanda aşık olduğu Ahmet, diğer yanda ölüm döşeğindeki annesinin son isteği Ferda’yı zor durumda bırakır.

Efe iyileşir ancak içi Ahmet’e karşı intikam duygusu ile dolup taşar. Merve’nin karşı çıkmasına aldırış etmeden Ahmet’in ‘Ferda’ adını verdiği teknesini ateşe verir. Ahmet ise teknesini yakma cüreti gösteren ismin peşine düşer. Artık hayatını yoluna koymaya başlayan Efe, Merve’ye bir teklifte bulunur.

Annesinin Aras’ın hala Duru’ya aşık olduğunu ifade eden sözleri Ayşem’in içine kurt düşürür. Ayşem, Aras’ın cüzdanında Duru’nun resmini taşıdığını görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar. Tam da nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras’a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem’le nikah tarihi alacağını düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.

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Demet Akbağ Evrim Alasya Akrep dizisi
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