Akrep dizisi neden yok? Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman?

Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman? sorusu izleyenler tarafından araştırılıyor. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Akrep bu akşam yeni bölümü ekranlarda yer almadı. Dizinin sevenleri ise Akrep dizisi yeni bölüm yayın tarihini merak ediyor. İşte, detaylar...

AKREP DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akrep dizisi 22. yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Bayram dolasıyla yeni bölümü yayınlanmayan dizinin yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı Star TV ekranında olacak.

STAR TV 13 MAYIS YAYIN AKIŞI

Star Tv 13 Mayıs yayın akışı şöyle:

20:00 Canavar Kamyonlar

22:30 Canavar Kamyonlar

00:30 G.O.R.A

