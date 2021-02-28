MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Akrep dizisine flaş transfer! Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet rolüyle dengeleri değiştirecek!

Akrep dizisine flaş transfer! Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet rolüyle dengeleri değiştirecek!

28.02.2021 20:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akrep dizisine flaş transfer! Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet rolüyle dengeleri değiştirecek!

Başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın paylaştıkları, Star TV'nin perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Akrep dizisinin kadrosuna bomba bir isim katıldı.

,Star TV’nin, yapımını 1441 Productions’ın üstlendiği beğeniyle izlenen dizisi ‘Akrep’in kadrosuna 13’üncü bölümde başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk katılıyor.

13’üncü bölüm fragmanında ilk kez ‘Akrep’ izleyicilerinin karşısına çıkan Çağdaş Onur Öztürk, dizide güçlü bir mafya lideri olan 'Ahmet Karadağ' karakterine hayat veriyor.

2-x3pV

Acımasız bir yapıya sahip olan ve Ferda ile kimsenin bilmediği bir geçmişi olan Ahmet, aralarındaki yarım kalmış hesabı kapatmak için Ferda’nın peşine düşüyor.

resize-1-fhh3-nGrI
Ahmet’in ortaya çıkmasıyla ‘Akrep’te tüm dengeler değişiyor.

İhanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir akrep dövüşünde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ‘Akrep’, STAR TV’de perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Son Yaz'da şok final! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı mı?Son Yaz'da şok final! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı mı?
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Şu anda tüm Türkiye'de etkili! Virüs taşıyor mu?

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

Bakın neden dışarı çıkmış! 'Başka yerden almıyorum'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Diğer Haberler

Sadakatsiz'in kadrosuna ünlü oyuncu Ali İl dahil oldu

Mucize Doktor'dan sonra Sadakatsiz'de

Survivor ilk eleme adayı belli oldu! Öykü Çelik potada!

Gerilim dinmiyordu! İşte eleme adayı...

Son Yaz 9. son bölüm final sahnesinde büyük şok! Akgün öldü mü? Alperen Duymaz Son Yaz'dan ayrıldı mı?

Son Yaz'da şok final! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda İnci Han'ı çöplükte yakalıyor!

Masumlar Apartmanı'ndan Han, İnci'ye çöplükte yakalanıyor!

TRT 1'in MİT'i anlatan dizisi Teşkilat'tan ilk fragman yayınlandı! İşte Teşkilat dizisinin yayın tarihi, oyuncuları ve konusu

MİT'i anlatan dizide büyük sürpriz! İlk defa ekrana gelecek

Sefirin Kızı'nın kadrosuna Şafak Başkaya da katıldı! Sefirin Kızı 42. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve konusu

Sefirin Kızı'na flaş transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.