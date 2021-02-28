Akrep dizisine flaş transfer! Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet rolüyle dengeleri değiştirecek!

,Star TV’nin, yapımını 1441 Productions’ın üstlendiği beğeniyle izlenen dizisi ‘Akrep’in kadrosuna 13’üncü bölümde başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk katılıyor.

13’üncü bölüm fragmanında ilk kez ‘Akrep’ izleyicilerinin karşısına çıkan Çağdaş Onur Öztürk, dizide güçlü bir mafya lideri olan 'Ahmet Karadağ' karakterine hayat veriyor.

Acımasız bir yapıya sahip olan ve Ferda ile kimsenin bilmediği bir geçmişi olan Ahmet, aralarındaki yarım kalmış hesabı kapatmak için Ferda’nın peşine düşüyor.



Ahmet’in ortaya çıkmasıyla ‘Akrep’te tüm dengeler değişiyor.

İhanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir akrep dövüşünde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ‘Akrep’, STAR TV’de perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

