Akrep Nalan olarak bilinen Nalan Duman kimdir? Akrep Nalan neden öldü?

Nalan Duman, eylemleri sırasında Akrep Nalan lakabını aldı. Daha sonra sanatçı Füsun Nalan Açın da Nalan Duman'dan etkilenerek, Akrep Nalan lakabını aldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Duman ise dün hayatını kaybetti. Nalan Duman'ın cenazesi, Turgutlu kabristanlığında toprağa verildi.

AKREP NALAN KİMDİR?

Halk arasında Akrep Nalan olarak bilinen Nalan Duman, 1980'li yıllarda sol hareketlerin içerisinde bulunuyordu.

Kasabalılar adıyla bir grup kuran Nalan Duman, o dönem gözaltında işkence gören arkadaşlarını kurtarmak için 8 Nisan 1979'da Manisa Turgutlu'da bir polis karakolunu bastı.

Kenan Evren'in yaptığı 1980 darbesinden sonra ise Kasabalılar grubu dağıldı.

Yıllar sonra Kenan Evren'e "En çok nerede zorlandınız?" sorusu sorulduğunda Evren, Manisa Turgutlu'nun kendilerini zorladığını ifade etti.

Daha sonra Akrep Nalan lakabını sanatçı Füsun Nalan Açın da kullandı. Sanatçı bir röportajında 'Akrep Nalan' adını nasıl aldığını anlatırken Nalan Duman'ın kamuoyunda bu lakapla tanınmasının etkili olduğuna şu sözlerle işaret etmişti:

"1978 yılında hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinlenerek bana 'Akrep' diye hitap etmeye başladılar. Sonra da bu lakap üzerime yapıştı kaldı.”



