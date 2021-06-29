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Akrep Nalan olarak bilinen Nalan Duman kimdir? Akrep Nalan neden öldü?

29.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında Akrep Nalan olarak bilinen Nalan Duman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 12 Eylül darbesinden önce sol hareketler içerisinde bulunan Nalan Duman'ın "Kasabalılar" adıyla bir grubu da bulunuyordu. 1980 darbesinden sonra ise "Kasabalılar" grubu, dağıldı.

Akrep Nalan olarak bilinen Nalan Duman kimdir? Akrep Nalan neden öldü?

Nalan Duman, eylemleri sırasında Akrep Nalan lakabını aldı. Daha sonra sanatçı Füsun Nalan Açın da Nalan Duman'dan etkilenerek, Akrep Nalan lakabını aldı. Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Duman ise dün hayatını kaybetti. Nalan Duman'ın cenazesi, Turgutlu kabristanlığında toprağa verildi.

AKREP NALAN KİMDİR?

Halk arasında Akrep Nalan olarak bilinen Nalan Duman, 1980'li yıllarda sol hareketlerin içerisinde bulunuyordu.

Kasabalılar adıyla bir grup kuran Nalan Duman, o dönem gözaltında işkence gören arkadaşlarını kurtarmak için 8 Nisan 1979'da Manisa Turgutlu'da bir polis karakolunu bastı.

Kenan Evren'in yaptığı 1980 darbesinden sonra ise Kasabalılar grubu dağıldı.

akrep nalan

Yıllar sonra Kenan Evren'e "En çok nerede zorlandınız?" sorusu sorulduğunda Evren, Manisa Turgutlu'nun kendilerini zorladığını ifade etti.

Daha sonra Akrep Nalan lakabını sanatçı Füsun Nalan Açın da kullandı. Sanatçı bir röportajında 'Akrep Nalan' adını nasıl aldığını anlatırken Nalan Duman'ın kamuoyunda bu lakapla tanınmasının etkili olduğuna şu sözlerle işaret etmişti:

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"1978 yılında hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinlenerek bana 'Akrep' diye hitap etmeye başladılar. Sonra da bu lakap üzerime yapıştı kaldı.”


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