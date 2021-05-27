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Akrep yeni bölüm fragmanı izle | Perihan ölüyor mu?

27.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan sevilen dizi Akrep, her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek amacıyla onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullanmaya karar vermişti. Peki Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Akrep yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Akrep yeni bölüm fragmanı izle | Perihan ölüyor mu?

Her Perşembe saat 20:00'da Star TV'de yayınlanan sevilen dizi Akrep, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek amacıyla onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullanmaya karar vermişti. Peki Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI (23. BÖLÜM)

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (22. BÖLÜM)

Akrep dizisinin son bölümünde Ferda, Perihan’ın hastalığının Ahmet’ten kurtulmak için söylediği yalanlardan biri olduğunu düşünmektedir fakat gerçekler düşündüğü gibi çıkmayınca önemli bir kararın eşiğine gelecektir. Ahmet ile Ayşem konusunda da sorun yaşayınca onu durduramayacağını sonunda anlar. Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek amacıyla onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullanacaktır. Aras ve Ayşem’in öpüştüğünü gören Duru, büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Artık ilişkisini onaramayacağını anlayan Duru, ABD’ye gitmeye karar verir. Perihan, torununun mutsuzluğuna daha fazla dayanamayıp Aras’a giderek Duru’yu kalmaya ikna etmesini isteyecektir. Fakat Aras, beklenenin tersine Ayşem’e evlenme teklifi eder. Aras’ın samimiyetine inanmayan Ferda ise, Ayşem’in böyle bir hataya düşmesine izin vermezken, öfkeden çılgına dönen Ahmet Aras’ı öldürme niyetiyle kaçırır. Öğrendiklerinin ardından ise Aras’a beklenmedik bir teklif sunar.

Ferda, Efe’yi Ahmet’e karşı dolduracaktır. Efe’nin Merve’ye aşık olduğunu bilen Ferda, mutluluklarının Ahmet’in ölümüne bağlı olduğunu söyler. Zaten Efe’ye güvenini kaybetmiş olan Ahmet’in ise bu ihaneti anlaması uzun sürmeyecektir. İkili karşı karşıya gelir ve Ahmet acımadan Efe’yi çekip vurur.

AKREP YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (23. BÖLÜM)

Akrep dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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