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  4. Akşam yemeğinde aşka geldiler

Akşam yemeğinde aşka geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

Ünlü çift dostlarıyla birlikte çıktıkları yemekte bir anda sarılıp birbirlerin öpücüklere boğdu.

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden oyuncu Kate Hudson ile müzisyen sevgilisi Danny Fukijawa, yeni yılı ABD'Nin ünlü kayak merkezlerinden biri olan Aspen'de karşılamaya hazırlanıyor.

Bir süredir tatillerini sürdüren çift, dün de akşam yemeği için dostlarıyla birlikte bir restorana gitti. Keyifli bir ortamda yemeklerini yiyen çift daha sonra aniden birbirlerine sarılıp öpüşmeye başladı. Kate Hudson ile Danny Fukijawa'nın mutluluğu onları uzaktan görüntüleyen paparazzilerin fotoğraflarında bile görülebiliyordu. Çift, neşeli yemeğin ardından kaldıkları otelin yolunu tuttu.

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EN İYİ ARKADAŞININ ÜVEY KARDEŞİ

40 yaşındaki Kate Hudson ile 33 yaşındaki Danny Fukijawa, flört ötmeye başlamadan önce birbirlerini 15 yıldır tanıyordu. Hudson ile en iyi arkadaşının üvey erkek kardeşi olan Fukijawa bir süre sonra yakınlaştı ve flört etmeye başladı. The Chief adlı rock grubunun eski solisti ve gitaristi olarak tanınan Danny Fukijawa ile Kate Hudson, bir süre önce Rani Rose Hudson Fukijawa adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

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Hudson, kız bebeklerine artık hayatta olmayan dedesi Ron Fikijawa'nın onuruna Rani adını verdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hudson, sevgilisinin babasını kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Onun adını almak kızımız için büyük bir onur" demişti. Kate Hudson'ın daha önceki ilişkilerinden de iki tane daha çocuğu bulunuyor. Hudson, ilk evliliğini müzisyen Chris Robinson ile yaptı. Bu evlilikten Ryder Russell Robinson adında 15 yaşında bir oğlu bulunuyor.
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Hudson daha sonra da müzisyen Matthew Bellamy ile ilişkisinden Bingham Hawn adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Hudson bu ilişkisini bitirdikten sonra 2017 yılında Danny Fukijawa ile birlikte olmaya başladı. Kate Hudson, ünlü Hollywood yıldızı Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya geldi. Fakat biyolojik babasından çok annesinin uzun süredir birlikte olduğu aktör Kurt Russell ile birlikte büyüdü.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Hudson Danny Fukijawa

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