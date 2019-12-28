Akşam yemeğinde aşka geldiler

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden oyuncu Kate Hudson ile müzisyen sevgilisi Danny Fukijawa, yeni yılı ABD'Nin ünlü kayak merkezlerinden biri olan Aspen'de karşılamaya hazırlanıyor.

Bir süredir tatillerini sürdüren çift, dün de akşam yemeği için dostlarıyla birlikte bir restorana gitti. Keyifli bir ortamda yemeklerini yiyen çift daha sonra aniden birbirlerine sarılıp öpüşmeye başladı. Kate Hudson ile Danny Fukijawa'nın mutluluğu onları uzaktan görüntüleyen paparazzilerin fotoğraflarında bile görülebiliyordu. Çift, neşeli yemeğin ardından kaldıkları otelin yolunu tuttu.

EN İYİ ARKADAŞININ ÜVEY KARDEŞİ

40 yaşındaki Kate Hudson ile 33 yaşındaki Danny Fukijawa, flört ötmeye başlamadan önce birbirlerini 15 yıldır tanıyordu. Hudson ile en iyi arkadaşının üvey erkek kardeşi olan Fukijawa bir süre sonra yakınlaştı ve flört etmeye başladı. The Chief adlı rock grubunun eski solisti ve gitaristi olarak tanınan Danny Fukijawa ile Kate Hudson, bir süre önce Rani Rose Hudson Fukijawa adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.